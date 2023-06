Se preguntaba este periódico el otro día si con tres policías era suficiente para toda la playa. Digo yo, si el año pasado no hubo ninguno y no se notó, qué más da. Que no vayan. Un secretario general de la Diputación dijo una vez, cuando se hizo la primera huelga en esta institución: tened cuidado con la huelga no vaya a darse cuenta la empresa que se funciona sin vosotros. Pues eso.