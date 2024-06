De todo hace 20 años. Por Fernando Santiago

Cuando era joven e inconsciente Joan Manuel Serrat compuso “Ara que tinc vint anys”. Cuando cumplió cuarenta se convirtió en “Fa vint anys que ten vint anys”, y luego camino de la senectud pasó a “Fa vint anys que fa vint anys que ten vint anys”. Falta saber la vuelta de tuerca que le va a dar con los 80 que cumplió hace seis meses. Algo así nos va a pasar con el nuevo hospital, desde aquel lejano día en el que Pepe Mier e Hipólitó García alumbraron en una Velada de la Prensa un mecanismo para hacer un nuevo hospital con las plusvalías de la recalificación del suelo del Puerta del Mar. Hace 20 años, y pasarán otros 20, o cuarenta, en plan Serrat, para que se haga, el que viva lo verá. Se llegó a hacer un proyecto, llegó la infamia de la pancarta con los gafes de turno del #JUANMALOHARÍA, y ni el PP ni Juanma hacen nada. Se sacaron de la manga lo del Plan Funcional, que sí , que no, que no está, que la están peinando, que ya la Junta se hizo con San Carlos, que se han concertado nuevos hospitales privados. Ahora se han inventado que tiene que ser el Ayuntamiento el que ofrezca el terreno, después de años de negociación con la Zona Franca para una permuta de suelo. Tres cuartos de lo mismo va a pasar con Valcárcel y con la Ciudad de la Justicia. Desde que cerró el colegio Rafael Román proyectó hacer un hotel , se hizo el concurso, ganó Zaragoza Urbana, y Teófila con el equipo de gobierno de entonces(del que formaba parte Bruno) pusieron todos los obstáculos posibles porque Rafael se presentaba a las elecciones municipales, hasta que Zaragoza Urbana se cansó y abandonó. Eduardo González Mazo, el mejor rector que ha tenido la UCA para Cádiz, pensó en traer Ciencias de la Educación según el acuerdo de distribución de centros universitarios. Entre los obstáculos de la Junta y la ineptitud universitaria, ahí está el edificio de Valcárcel viendo pasar el tiempo. De la ciudad de la Justicia podemos recordar el acuerdo de Román con Carmen Hermosín de hace 20 años por el cual se iba a hacer en el solar de la Institución Provincial, de ahí se pasó con el Kichi y Rosa Aguilar a los Depósitos de Tabaco, seguimos con el mareo, ahora habla el consejero de la milonga “colaboración público-privada”, maneras de no hacer nada.