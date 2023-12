La cultura en la ciudad

He leído con atención la entrevista que se le hace en este periódico a Maite González, concejala de Cultura de la ciudad de Cádiz. Un repaso pormenorizado que lo más que demuestra es que al cabo de seis meses se sabe los temas. Ni una sola idea original, ni un solo proyecto propio, sin grandeza, sin amplitud de miras. Todo muy burocrático. Estamos estudiando, no puede pasar otra vez, cosas así. Seguiremos con una gestión rutinaria de la cultura gaditana.

No he hablado en mi vida con Maite González. En lo personal me parece una mujer que de lejos parece simpática. Le tuve afecto a su padre y , por lo que he podido conocer, es una buena abogada. Pero me da a mí que no hay nada nuevo .