El cacao mental de Beatriz Gandullo

Dice la concejala que "lo que no cuesta no tiene valor", a lo que se le podría rebatir con la sencillez de Machado o de Quevedo "solo el necio confunde valor y precio". Suelo ir a Londres muy a menudo, siempre me paso por el British Museum, uno de los más impresionantes del mundo. Es gratis, igual que la National Gallery, por citar algo. Defender con tanto ardor la tontería de la Junta de cobrar por el acceso a los museo tiene todo el aire de la fe del converso, por mucho que Betriz Gadullo sepa decir de carrerilla las excepciones a la norma. Lo primero que debería hacer el Ayuntamiento es exigir la dotación de personal y las reformas que permitan ver todo el museo, cosa que desde hace mucho tiempo no se puede. Luego exigir a quien corresponda la incorporación ("puesta en valor") de la Casa Pinillos y la Academia de Bellas Artes. Defender con ese ardor guerrero lo que hace la Junta en la materia es disparatado.