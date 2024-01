Se abrieron los montes y parieron un ratón

El Ayuntamiento va a poner una cámara de vídeo en el Casino para que no vuelva a haber otro robo. Fantástico. Una medida enérgica. Con un par. Se llevan los libros de la biblioteca al Museo aunque no se sabe si allí se va a poner otra cámara. Ni policía por las calles ni nada, una camarita que se puede comprar por Amazon por unos eurines, no hará falta ni un contrato menor, y ya está.