Veo la lista de los autodenominados "veteranos socialistas" y lo primero que pienso: son todos veteranos, eso no cabe duda, pero muchos de ellos antes de ser socialistas fueron del PCE, del PSA e incluso de la CNT. Tienen varias veteranías. Después es bueno recordar que todos ellos tuvieron cargos públicos remunerados gracias a Felipe González y a Alfonso Guerra y es de bien nacidos ser agradecidos. Echo en falta a muchos auténticos veteranos socialistas que no están en la lista y que tienen un sentido de la decencia para no tener que hacerle la pelota a nadie.