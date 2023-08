El Trofeo de los trofeos. Por Fernando Santiago

José León de Carranza fue un mal alcalde , eso por no hablar del autoritarismo reaccionario propio de la época. El urbanismo segregador puesto en marcha durante su prolongado mandato , con la creación de guetos al norte de la vía del tren y al sur del Caso Antiguo donde recluir a las clases populares de la ciudad, solo eso merecería una reprobación de la historia. Dicho lo anterior tuvo la visión de construir un estadio y un trofeo de verano a los que dio el nombre de su padre, sin pudor. El estadio luego se reformó con el resultado que todos conocemos. El Trofeo tenía como objeto que los grandes equipos de Europa y América jugaran durante el verano para que los gaditanos pudiera ver el fútbol que no podían porque el Cádiz andaba en segunda o tercera y no se daban partidos por televisión. Vinieron grandísimos futbolistas que dieron renombre al trofeo que el pleonasmo de la época llamaba “el trofeo de los trofeos”, título que quizás por antigüedad y renombre debería haber tenido el Teresa Herrera. En un momento se abrió el debate sobre si el Cádiz debería jugar el trofeo ya que el equipo había mejorado sus prestaciones deportivas. No hubo quién se opusiera a ello y desde hace casi 30 años lo juega cada edición. El paso del tiempo ha sido cruel con el Carranza. Los más importantes equipos de Europa se van de gira para hacer caja, en América están en plena temporada, en televisión se dan cada día muchos partidos, amistosos y oficiales, con los mejores clubes del mundo. Durante años el Trofeo era una fiesta, había actuaciones por el Paseo Marítimo y la gente se apiñaba para celebrar lo que se consideraba el final del verano. A alguien se le ocurrió la peregrina idea de organizar barbacoas en la playa, con la suciedad que genera toda aglomeración humana. Hasta que este periódico sacó en portada a la infausta Familia Zapata que habían levantado un chalet en la arena. El gobierno municipal del PP pasó de buscar la inscripción en el Libro Guiness a establecer limitaciones de horario y ubicación. Hasta que el Equipo de Gobierno del Kichi tuvo la valentía de suprimir una fiesta tan salvaje. El Trofeo como competición no tiene sentido, más allá de que se presente la nueva temporada del Cádiz. Este año, por si fuera poco, no ha habido ningún tipo de festejo el día del Trofeo. El nuevo Equipo de Gobierno del PP no ha dado la menor explicación y lo que es más llamativo: LLORECA no ha dicho ni mú. Se ve que cuando gobiernan los suyos todo es complacencia, cuando gobernaba Adelante Cádiz todo era hostilidad. Se llama sectarismo, epidemia contemporánea que, por lo que se ve, aqueja a los hosteleros gaditanos, aplaudidores de la derecha, críticos con la izquierda.