Tetas en libertad

Me parece muy bien que Eva Amaral reivindique la lucha de las mujeres, que luche contra la discriminación, que denuncie la violencia contra las mujeres. Faltaría más. Es una demanda justa y oportuna. Me parece muy bien que si una mujer se quiere quedar con los pechos al descubierto en un acto público, que lo haga. Está en su derecho. Lo que no soy capaz de entender qué tiene que ver una cosa con otra.¿Enseñar las tetas es reivindicar la libertad de las mujeres?