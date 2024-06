Juan Espadas y Juan Carlos Ruiz Boix dicen tener fuerzas para seguir en sus cargos, a pesar de la derrota. Lo de Juan Espadas es de risa: todo el mundo sabía que era un pésimo candidato, menos quienes le propusieron y quienes le aceptaron. Ahora lo ha dicho Javier Pizarro,, por si alguien no se había enterado. Como María Jesús Montero no quería hacerse cargo, buscaron al primero que levantó la mano y el PSOE de Andalucía va en caída libre.

Ruiz Boix perdió en su pueblo. Publicó un tuit donde no se entendía nada. Ahora le lanza una pulla a José María Román sobre los resultados de Chiclana, donde el PP le ha sacado 10 puntos al PSOE y los tres partidos de derecha arrasan, cosa que ya ocurrió en las autonómicas, aunque luego ganó Román las municipales. Se avecinan tiempos convulsos en el PSOE.

También en Sumar. No sé si ustedes se acuerdan de Miguel Sánchez Montes de Oca, dirigente de la UCD nacido en Alcalá de los Gazules. Cuando la primera debacle de su partido dimitió de todos los cargos que tenía de donde no cobraba. Yolanda se va de la coordinación de Sumar pero no del gobierno.