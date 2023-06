La República Independiente de mi Casa. Por Fernando Santiago

El esquema de las distribuciones de competencias entre los concejales es un verdadero galimatías, ya veremos en qué queda la parte contratante de la primera parte. Han dividido las competencias del Instituto de Fomento y Empleo en Fondos Europeos que lleva Cossi, emprendimiento y formación que lleva Carlos Lucero. A ver cómo se organiza eso. A Cossi le han dado una delegación de Área Metropolitana, que no sabemos en qué consiste, pero lo mejor es que le han dado Cementerios y en la ciudad de Cádiz no hay ninguno, clausurado desde hace 30 años el de San José. Me encanta que al Teru le den “protección animal”, a ver si tiene arrestos para que los 15 mil perritos que hacen sus deposiciones en la calle paguen por ello porque eso de las bolsas de plástico y el agua jabonosa es una milonga, por no hablar de los cuidadores de gatos del Campo del Sur, una porquería . No se sabe en qué consiste una concejalía de artesanía. Un concejal de archivo al concejal trumpista, a ver si se entera de las fotos que salen de allí camino de los amigos. Una concejalía de accesibilidad por la única razón de que es para Nuria Álvarez. Lo de los distritos también me gusta mucho, 115 mil habitantes en cuatro distritos, algo menos de 30 mil habitantes por distrito ¿Por qué solamente cuatro y no ocho o diez? Digo más: yo prefiero que mi casa sea un distrito en sí misma, así puedo quejarme en vivo y en directo sobre el tráfico, la suciedad, la recogida de muebles, los camiones de reparto que paran a descargar delante, las obras ilegales que se hacen en la calle o el ruido . La delegación de transparencia esperemos que no se traiga a otro asesor que nos venda la moto con su portátil para justificar un salario por no hacer nada. Pero lo mejor de lo mejor es una delegación de Hermandades y Cofradías, es genial, como anillo al dedo a Verdulla porque es vicehermano mayor del Nazareno y antes de eso era Hermano Mayor, como en tiempos de Pepe Blas. ¿Qué discriminación es esa para las peñas de Cádiz que no tienen una delegación específica cuando sí la tienen las hermandades? ¿Y las asociaciones de vecinos sin delegación alguna? Por no hablar del cadismo reclacitrante ¿qué dirá Alma Cadista o las Brigadas sin una delegación que atienda sus necesidades?¿a qué va a dedicar Verdulla su tiempo si la Semana Santa dura, como su nombre indica, 7 días al año?¿Las otras semanas a qué se dedicará?¿promoverá l procesiones cada día para justificar su papel?¿querrá cambiar la carrera oficial?¿asistirá a los debates de El Último Tramo o se hará del sector talibán? ¿ entrará en la promiscua vida de las hermandades?¿Repartirá chaqués entre los concejales para que no los tengan que alquilar?