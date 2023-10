Purpurina forever. Por Fernando Santiago

La Comisión Europea ha prohibido la purpurina como prohibió las pajitas, los platos de un solo uso u obligó a pagar por las bolsas de plástico. Quizá la señora Ursula Van der Leyen no alcanzó a ver la devastadora repercusión que esta medida puede tener en el carnaval de Cádiz. ¿Qué van a hacer las comparsas sin purpurina? Es una medida injusta. El gobierno bolivariano, bilduetarra y separatista de Perro Sánchez no ha hecho nada para evitar algo así. Están ocupados tan solo en ceder a los separatistas para romper España con la única obsesión de seguir en el poder que no son capaces de defender las auténticas tradiciones del pueblo español. Vale que limiten la captura del boquerón en el Golfo de Cádiz o que restrinjan la cuota del atún, pero ¿la purpurina? ¿Qué daño puede hacer este modesto complemento que algunos llaman “brilli brilli” ? ¿Qué harán todas esas comparsas llenas de contraltos, octavillitas, punteaos y trajes de fantasía si no se pueden poner purpurina? Se impone que el alcalde convoque un nuevo foro de participación, o como se llame eso, para mostrar nuestra indignación a Bruselas, que los autores, los intérpretes, los ejecutantes, la asociación de coristas, la de comparsistas, la de chirigoteros, la de cuarteteros, la de romanceros, la de conductores de tractores de carrozas, Tere con su tartana, los usuarios de la carpa, los que están a favor y los que están en contra de los fuegos artificiales, los picadores de papelillos, los artesanos de carnaval, la empresa de iluminación, los que alquilan las sillas para la cabalgata , todos sin excepción nos unamos en un solo grito ante el atropello de la Comisión Europea y, de paso, con su cómplice en España que es Perro Sánchez y los separatistas. En lugar de convocar manifestaciones en Madrid que el PP convoque una en San Juan de Dios o en la plaza del Falla para denunciar un atropello de esta envergadura. Como no pongamos pie en pared lo próximo que va a prohibir la Comisión Europea será el foame , con lo que muchas chirigotas se quedarán sin poder fabricar su indumentaria. Hay un antes y un después de la goma-eva o como se llame, sin ella y sin purpurina nada sería igual. Tendríamos que volver a los tiempos del disfraz de arpillera, tiznarse la cara con corcho quemado , bombos hechos con cajas de arenques y otros elementos del tiempo en el que Cádiz era una ciudad pobre y atrasada, no ahora que Bruno y su gobierno están reconstruyendo Cádiz . Una ciudad renacida de sus cenizas, limpia como los chorros del oro, con 13 concejales y 20 asesores que trabajan 24/7 como se dice ahora, una lucecita permanece encendida en San Juan de Dios velando por nosotros mientras dormimos. Bruno, haz algo.