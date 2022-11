Pasar el cepillo. Por Fernando Santiago

Una de las cosas que más le llama la atención a cualquier europeo que llegue al Cadiz de Ohio es la cantidad de iglesias de diferentes religiones en un pueblo de algo más de tres mil habitantes. Sucede igual, por supuesto, en todas esas pequeñas poblaciones que marcan la vida rural de los EEUU, lleno de ese personaje que llaman Johnny Sixpack que trabaja seis días a la semana, el sábado por la noche ve la tele con seis latas de cerveza y el domingo va al oficio religioso evangelista, católico, prebiteriano, anabaptista, baptista, judío e incluso musulmán. En un país donde en los billetes de su moneda nacional pone “In God we trust” tiene, en cambio, estrictamente prohibido que con dinero público se ayude a cualquier confesión o colegio regido por alguna . Ni un solo dólar público se destina a actividades religiosas. Curiosamente las iglesias de los EEUU son las más ricas y poderosas del mundo gracias a las donaciones . Nos contaban en el Cadiz de Ohio que cuando cualquier feligrés no podía ir al oficio religioso , enviaba un sobre con su aportación económica. Se ha sabido, en cambio, que solo en la diócesis de Cádiz la tercera parte de su presupuesto proviene de la aportación del Estado, hay que recordar que el Generalísimo estuvo al frente de las finanzas de la diócesis,. En la ciudad de Cádiz 109 inmuebles propiedad de la Iglesia están exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles como sí estamos obligados todos los ciudadanos. Sería muy discutible que aquellos edificios destinados al culto estuvieran exentos , son 20 las parroquias de Cádiz, quedan por tanto 89 inmuebles que no pagan impuestos pero cuyo destino es cualquier actividad de la Iglesia, eso sin contar los colegios religiosos, sustentados con generosidad por el Estado para que los papás y las mamás puedan presumir ,sin pagar, por la educación de sus hijos, paradojas de un Estado teóricamente aconfesional. Cada vez que aparece un dato se demuestra que de manera constante hay menos bodas y bautizos por el rito católico, solo el 10% de la población asegura que va a misa los domingos, en el Seminario quedan 11 heroicos estudiantes. Mientras la sociedad se seculariza, la Iglesia católica mantiene sus privilegios. Los que acuden a misa apenas se estiran cuando se pasa el cepillo, para qué si ya paga el Estado. Lo único que no parece desfallecer en la Iglesia son las cofradías, si podemos incluir dentro de la religión esta actividad folklórica. Hasta tal punto se sienten fuertes los capillas que quieren hacerse con una finca propiedad de la Junta de Andalucía, tendrán dinero para construir un edificio, como lo tienen para imágenes, mantos, coronas, faroles adornos y bandas.