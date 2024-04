Matar moscas con el rabo. Por Fernando Santiago

A eso se dedicaba Eva Tubío, que después de cuatro años sin hacer nada en Cultura, chavalas y chavales, pasó otros cuatro años sin hacer nada en Vivienda. Como se aburría le dio por encargar un manual de convivencia en las promociones de la empresa municipal en una actitud invasiva en la vida de la gente. La intromisión del Ayuntamiento es de época, sigue adelante con esa estúpida idea de regular por decreto cómo tienen que comportarse los vecinos que habitan pisos municipales. La nueva concejala , que vienen de las promociones inmobiliarias, no habrá querido tocar ni una coma para que no se le note el cargo . Ese manual es un ejemplo esperpéntico de intromisión en la vida de la gente. Me encanta la parte gloriosa donde el Ayuntamiento dice que los inquilinos deben promover el “pensamiento crítico”. No sé lo que entenderá Eva Tubío y Ana Sanjuán por pensamiento crítico. Igual junto con las llaves les dan un libro de Noam Chomski. Los de Vox piensan que ellos son el pensamiento crítico en contra del buenismo , el bienquedismo y eso que en los EEUU llaman woke . Que un agraciado con una vivienda pública tenga que desarrollar el pensamiento crítico no deja de ser gracioso. Igual les hacen un examen , si son cofrades, cadistas y carnavaleros no les dan la vivienda, porque las Tres Cés del Cádiz Profundo es lo menos crítico que alguien pudiera imaginar, es dejarse llevar por la corriente de lo que llaman gadita . Igual les exigen que voten a partidos minoritarios, críticos con el sistema, para alcanzar ese estatus que en el culmen piden “pensamiento crítico, reflexivo y divergente” . ¿De verdad que es eso es lo que profesaba Eva Tubío? Lo digo porque no se notó en nada de lo que hizo durante ocho años. ¿Eso es lo que practica Ana Sanjuán?¿lo hacía también en su época como promotora inmobiliaria? Dice el referido manual que los inquilinos deben tener empatía, lo que no sé si pega con lo anterior porque si llenamos un edificio con gente crítica suponemos que cada uno será de su padre y de su madre, que todos serán críticos aunque no se sepa con qué, así que no sé si la empatía cuadra muy bien con el pensamiento crítico, salvo que se pueda ser empático con el genocidio en Gaza o la invasión de Ucrania por Rusia, empático con los políticos que viven del cuento incluidos los de IU o Ganar Cádiz, por decir un animalito , como cantaba el Selu. También se rechaza que los inquilinos hayan cometido delitos de odio y discriminación, igual es que les piden un certificado de antecedentes penales y según por qué delitos hayan sido condenados les dan la vivienda o no. Para qué hablar de los perritos, igual hay que ofrecer viviendas para mascotas, porque son el futuro de Cádiz.