Juanma Canseco sobre el Concurso

Ahí van unas cuantas normas e indicaciones más para el engrandecimiento del COAC de nuestros amores:- Los coros que deseen participar en la Pestiñada o en la Ostionada deberán acreditar que no han pasado de Cuartos en los últimos 20 años.- Cada vez que Manolo Casal diga que el Tino salió en "Caimán" nos tomaremos un chupito de vodka caramelo. Y un chicharrón cada vez que nos recuerde que el Selu empezó en comparsas- Por un carnaval inclusivo, los coristas feos y que no sean capaces de bailar, por supuesto que tendrán derecho a disfrutar de la Fiesta, pero saliendo en la Antología del Quini defendiendo la pureza del tango.- El cartel que anuncie el Carnaval será elegido por el consenso de una amplia representación de la sociedad y la cultura de la ciudad tras varias cribas y selecciones. En definitiva, saldrá el que más le guste al Kichi- La cara con la que mira Fernando Pérez a los Molina mientras les acerca el micro después de cantar será declarada de "Interés Turístico Internacional"- Un varón de raza blanca podrá volver a ser miembro del jurado- La comparsa en la que salga el Narros ensayará a partir de agosto los siete días de la semana, de cinco de la tarde a dos de la madrugada, con un descanso de diez minutos donde no se permitirán opiniones ni conversaciones que no sean de carnaval- Rimar "Cazalilla con mascarilla" podría ser motivo de descalificación- Asimismo, expresiones del tipo "mi vecina Carmeluchi la del cuarto", "mi parienta con la bajera", "salto del ropero", "un deo metío en el serete", etc., serán castigados con la lapidación del autor en la puerta del Pay Pay- De los siete pasodobles del repertorio, se permitirá que dos no se le dediquen a Franco.- Los pasodobles que no se rematen con los de la fila de alante arrojando los gorros al suelo y con las caras desencajás serán considerados "flojitos de letra"Seguiremos informando