A Juan J. Santandreu Rodriguez

No sé muy bien si nos conocemos, no te recuerdo aunque puede que te viera alguna vez en la época en la que tenía relación con miembros del Comité de Empresa de Astilleros de Cádiz. Además de Jesús recuerdo al Valencia, al Naranjito y a May. Sí te puedo asegurar que jamás en mi vida he estado en el taller de producción que mencionas en tu carta. De hecho solo he entrado en la factoría para ir al barco de mi padre cuando reparaba en la factoría o para hablar con Jesús en el local del Comité. No sé qué es el taller de producción ni dónde está. Tengo que decirte que nunca en mi vida he tenido una bronca con Gargallo, tuve diferencias con él en el plano político, se portó muy mal conmigo en lo personal, pero jamás tuve esa bronca que tú dices. De hecho fui yo quien le invité a participar en Izquierda Unida y fui yo quien alerté al Comité a través de Jesús del proyecto para la venta de los llamados entonces "terrenos ociosos", lo que provocó una pleno tumultuoso, por cierto. Me sorprendió mucho que en otoño de 1994 Jesús quisiese encabezar la lista electoral de IU a las municipales porque siempre había descartado involucrarse en la política por razones familiares. De hecho en septiembre de ese año comprobamos que el Purri había dado de alta en la organización a más de 100 personas, entre ellas muchos miembros del Comité y algunos afiliados al PSOE, a pesar de lo cual la lista que yo encabezaba ganó las primarias de Izquierda Unida en Valcárcel, quizás eso no lo perdonó jamás Jesús, aunque no tuve ocasión de hablar con él de este asunto. Sí te puedo contar una anécdota: estábamos en la plaza de la Catedral delante de un cartel electoral con mi cara y me dijo "dice mi madre que yo quedaría mejor en los carteles", puede que por eso hizo luego lo que hizo para que Teófila me quitara a condición de portavoz del grupo municipal, como me habían elegido los 5 concejales, incluido él mismo. O cuando me dijo que si no votábamos como diputado provincial al Purri despedirían a mi hermana, trabajadora de IU.