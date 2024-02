Juan Antonio Delgado y la dimisión de Marlaska

Está bien que hable Juan Antonio Delgado, diputado autonómico de Podemos, guardia civil nacido en San Fernando y con destino en Barbate. Lo que me parece fuera de lugar es que pida la dimisión de Marlaska, no porque yo crea que Marlaska no tiene responsabilidad, sino porque él fue asesor del ministro. Es de bien nacidos ser agradecido, Marlaska lo nombró asesor el tiempo que dejó de ser diputado en el Congreso hasta que fue elegido para el Parlamento de Andalucía.