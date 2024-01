Una ucronía: si González Mazo hubiera seguido de rector hubiera comenzado la obra de Valcárcel. Digo más: creo que González Mazo ha sido el mejor rector para la ciudad de Cádiz. No tengo elementos de juicio sobre el papel de los diferentes rectores para el conjunto de la UCA, la mayoría hablan muy bien de José Luis Romero. Hablo de la relación de los recotres para con la ciudad de Cádiz. Viene a cuento del artículo en el que Eduardo González Mazo explicaba sus gestiones acerca de la transformación de Valcárcel en la Facultad de Ciencias de la Educación.Después del pormenorizado artículo no entiendo que el nuevo rector, Casimiro Mantel, que fue vicerrector con González Mazo, pida ahora información ¿es que no iba a las reuniones o es que se quedaba dormido en ellas?