Goles son amores. Por Fernando Santiago

Días pasados el alcalde y la concejala del sector inmobiliario presentaron en el Salón Isabelino del Ayuntamiento los hallazgos arqueológicos encontrados en el solar(¿pastilla?) de la calle Marqués de Cropani donde se van a levantar viviendas. Con todo boato se hizo la presentación como si fuera un acto político debido a la gestión de la Corporación y no un hecho casual, como el que se encuentra las cuevas de Altamira al buscar una pelota. La irresistible tentación de la política por la propaganda, no es nueva y no es potestativo de los actuales gobernantes, ya Mercedes Colombo presentó el Templo de Hércules y al final nunca más se supo de aquel fastuoso hallazgo. Según el alcalde , el Ayuntamiento va a hacer 106 viviendas y la Junta 375, lo que me parece fantástico. Mientras tanto varias empresas sevillanas construyen viviendas de renta libre a lo largo de la ciudad. Lo curioso de todo esto es que en el caso de la anciana del Pópulo que iba a ser desahuciada el Ayuntamiento no haya tenido actuación ni opinión. Cuando llegaron el Kichi y los suyos lo primero que hicieron fue ir a parar un desahucio , luego resultó que los inquilinos no pagaban la renta y la dueña necesitaba ese dinero para vivir, aquello quedó en el olvido, aparte de ver al alcalde y a los nuevos concejales como unos héroes de la vivienda pública que luego no demostraron a lo largo de sus ocho años de mandato, paradojas de la política. Ni PROCASA ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía han abierto la boca en el caso de la mujer del Pópulo, cuando se les debería haber caído la cara de vergüenza porque haya sido el Cádiz CF quien haya resuelto el problema al adquirir la vivienda y dejarla en usufructo a su actual inquilina. Es posible que ahora haya muchos enfadados porque el equipo haya bajado a Segunda, lo cual no quita para decir que el Club ha resuelto un problema y que la solución ha tenido eco en toda España. Lo llamativo es que los gestores públicos de la vivienda no hayan hecho nada, ni siquiera darle las gracias al Cádiz por haber empleado fondos propios para la solución del caso. Por supuesto, una golondrina no hace verano, con esta aportación del Cádiz se resuelve un problema, no el problema. Si se va tanta gente de la ciudad antes que por ninguna otra causa es por la escasez de vivienda y por los precios que tiene, tenga que ver en el problema, o no, la proliferación de apartamentos turísticos. Solo en la época en la que Luis Pizarro se ocupó de que se crease la Oficina de Rehabilitación , hubo en Cádiz una inversión decidida para erradicar el chabolismo vertical, como le llamó Añoveros. Ya cantaron Los Príncipes Encantados “tu vives en un palacio de cristal, y yo vivo en casa de mi suegra”.