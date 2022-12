Gafes. Por Fernando Santiago

Una de las peores cosas que te pueden sucedeer en esta vida es que te pongan el título de gafe. La gente cambia de acera cuando te ve, calla cuando apareces, te niega el saludo, te evita en todo lo posible. Le pasó a Luis Yáñez, que cuando era responsable del Instituto de Cooperación Iberoamericana, se le hundían los galeones en el momento de la botadura, el calificativo le ha perseguido desde entonces. Le pasa a un oscuro abogado, entusiasta militante del PP, dispuesto siempre para cualquier acto, que en cuanto agarró la pancarta del #JUANMALOHARÍA en el solar destinado al nuevo hospital, todo el mundo supo que no se haría nunca, cualquier dinero que hubiera en la Junta iría al tercer hospital de Málaga antes que al nuevo de Cádiz. Le pasa al Equipo de Gobierno de Adelante Cádiz con la contratación en general y con la iluminación navideña en particular. No hay contrato que salga a licitación que no acabe con problemas, sea el retraso de la peatonalización de la plaza de España, la EDUSI, Candelaria, el Teatro de Verano, la reparación de la pérgola de Santa Bárbara , la Ciudad de la Justicia , lo que sea . Miedo da de pensar la licitación de la obra del solar donde estaba el Portillo, para lo que apenas hay una tercera parte del coste . Para qué hablar si un día sacan esa ucronía llamada soterramiento de Canalejas. Del contrato para el servicio de transporte urbano ni se ha vuelto hablar, llegaron seis autobuses híbridos que se mostraron como una auténtica gesta y desde entonces nada. El paradigma es el contrato de limpieza y recogida de residuos, que seis años después y varios recursos de las empresas, sigue sin adjudicarse. Le podrán echar la culpa al empedrao, podrán decir que el Tribunal de Contratación de Diputación es muy lento o que las empresas pleitean por pleitear. El caso es que da grima ver los camiones de la basura en una ciudad cuyo Equipo de Gobierno dice apoyar con entusiasmo la lucha contra el cambio climático. Desde la primera adjudicación ha cambiado la ley y se han encarecido los suministros, cualquiera sabe en qué acaba todo, en el ínterin un día de estos el camión que recoge los enseres por las casas se va a convertir en sí mismo en basura, si no lo es ya. Lo de la iluminación navideña se le atragantó al Equipo de Gobierno desde el primer año: que si se había sacado tarde el pliego, que si se habían elegido mal las calles, que si se pretendía ahorrar con menos luces. El caso es que todos los años si no es por una cosa es por otra, siempre hay problemas. Este año se sacó a concurso en mayo y no se ha podido completar la iluminación, por la lluvia o lo que sea. No hay que hacer la colosal catetada de Vigo o Málaga, pero tampoco un churrete. Igual el gafe es Montemenor.