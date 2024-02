Dimitir es un nombre ruso. Por Fernando Santiago

Según juego de palabras un tanto infantil pero certero. Aquí no dimite ni dios, todo el mundo piensa que la culpa es de otro, que él lo ha hecho perfecto, así que para qué exigirle a Marlaska lo que nadie hace, si ni siquiera dimitió cuando el Tribunal Supremo le condenó por la entrega de menores a Marruecos en El Tarajal o con Pérez de los Cobos. No olvidemos que Marlaska es juez pero mantiene el rictus imperturbable ante sentencias de sus antiguos compañeros, cómo podíamos pensar que iba a dimitir por el asesinato de dos guardias civiles a manos de unos narcotraficantes. Algún día sabremos el motivo por el que todas las patrulleras de la Guardia Civil están estropeadas desde hace meses sin que se hayan reparado, por qué lo único que había disponible era una zodiac de cinco metros, quién dio la orden para que los guardias fuera a identificar a los narcos en ese juguete. Pero Marlaska no tiene culpa ninguna, esos son los malvados fachas que la han tomado con él para que no se hable de la metedura de pata de Feijóo con los indultos, a pesar de que representó al PP en al Consejo General del Poder Judicial. Digo más, puede que sea la homofobia que está en la médula de la derecha española. A quién se le ocurre pedir la dimisión de Marlaska, que tan solo disolvió la unidad especial de la lucha contra el narcotráfico, OCON-Sur, que no llamó su atención el informe de la fiscalía cuando alertó de la bajada de capturas en alijos de drogas o en la detención de narcotraficantes cuando se disolvió ese grupo especial. Aquí nadie es responsable, la culpa siempre es de otro o del empedrao, Marlaska no iba a ser diferente. Para encontrar a un político español capaz de asumir su responsabilidad tendríamos que tomar prestado el farol de Diógenes. Se me ocurre , a primeras dadas, Pimentel y poco más. Da igual si se robó, si se formó una trama de pagos en B, si se montó una trama de espionaje a adversarios políticos, si se utilizaron las cloacas del Estado. Da igual, no dimite nadie. Si acaso se pasan a los bufetes privados como ha hecho Alberto Garzón. Digo más, uno de los que ha pedido la dimisión de Marlaska, el presidente de la Junta de Andalucía, debería haber dimitido por la manera infame en que engañó a los gaditanos con las pancartas #JUANMALOHARÍA, transcurridos cinco años de aquello Juanma no ha hecho nada pero no nos sobresaltamos por semejante cúmulo de mentiras. Digo más, una de las que portaba la pancarta, Mercedes Colombo, fue ascendida a delegada del Gobierno en la provincia para que el incumplimiento fuera más escandaloso. Ni Juanma, ni Marlaska, ni Mercedes . Nadie es responsable , todos en el pesebre, no trabajéis tanto por Cádiz que no hace falta.