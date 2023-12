Descenso de población

Cádiz ha perdido 45 mil habitanes en 20 años. Nuestros jóvenes se van a trabajar a Madird, a Barcelona o al extranjero. Las nuevas parejas se van a San Fernando, a Chiclana o a Puerto Real: No sería un asunto extremadamente grave si no fuera por dos asuntos: la ciudad se ha envejecido y no se ve que la hemorragia vaya a parar. El Kichi iba a hacer que volvieran por el puente los que se han ido y ya ven ustedes, cada año perdemos 1.200 personas.