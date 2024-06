El Chaquetilla, despistao

Pero, minutos después y seguramente tras recibir un mensaje de algún asesor , rectificó esa afirmación de que el pago estaba pendiente y reconoció que la ayuda económica a Soto ya está hecha. « Se hacen los pagos, pero lógicamente se quedan pendientes de justificación . Si no se justifican, es cuando se pedirá el reintegro de las cuantías abonadas», subraya Sanz.

Sanz ha argumentado que esta fundación que creara el cantante José Manuel Soto está sujeta a «los mismos procedimientos que cualquier subvención», al tiempo que ha reivindicado que « estamos en plazo » cuando EL LIBRE ha preguntado cuál era el periodo límite para entregar la documentación. El consejero no ha concretado cuándo acaba ese plazo.

¿Por qué José Manuel Soto no presenta la memoria justificativa de este proyecto? ¿Quizá porque no tiene nada que presentar? La página web sí tiene contenido ahora, pero porque, en enero de este año, la Junta tuvo que tomar las riendas del proyecto: el Consejo de Gobierno acordó la creación del Comisionado de Senderos del Rocío, del que Antonio Sanz remarcó que «es una estructura parecida a la que tiene el Camino de Santiago» y, con ello, «se eleva a iniciativa pública este proyecto, que era un objetivo que siempre habíamos defendido». «No va a tener un coste porque va a ser dirigido por un técnico, un funcionario», argumentó entonces Sanz, que añadió que «no va a significar la creación de ninguna estructura paralela». En cuanto a la ubicación administrativa de esta nueva figura precisó que dependerá de la Dirección General de Andalucía Global.