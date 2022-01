Caja de resistencia

Dicho lo cual, la mera existencia de la Caja y su destino viene a confirmar lo que modestamente hemos defendido algunos: aquella movilización no era por la dignidad ni por el empleo en la provincia, era por la mejora en un convenio. Me parece muy bien que los trabajadores reivindiquen sus mejores, incluso en este caso porque el punto de partida de la patronal era bajarles el sueldo. Creo que no era necesario formar la que formaron, pero aquello no fue una heroica lucha de abnegados proletarios gaditanos sino la petición de mejores salariales que, en parte, consiguieron. En Sevilla, sin ruido, consiguieron solo un poco menos. Demostración de lo dicho es que no hay nadie movilizándose en la calle por un plan de empleo, por una política de reindustrialización, por la llegada de nuevas empresas. Ni por esa dignidad, salvo que todos la consideren ya conseguida.