Rosa de la Flor me parece buena persona. Al Chato no lo conozco y no puedo opinar, ni siquiera de su labor como concejal. Sí puedo decir sin temor a equivocarme que el paso por el Ayuntamiento de Mara Rodríguez es insignificante . Como decían los curas para explicar la inmaculada concepción de la Virgen "como pasa la luz por el cristal": no dejará huella ninguna y encima le provocará un problema al partido que dice defender.