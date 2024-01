He leído con atención las entrevistas con Maite González y Beatriz Gandullo y tengo que decir que me parecen un un aburrimiento. No tienen ni un solo proyecto nuevo, ni un solo cambio. Parece que los anteriores lo hacían todo bien. Solo la crítica de Beatriz Gandullo a la gestión de la Casa del Carnaval tiene algo de interés. Si eso es lo que tiene que decir el Equipo de Gobierno, vamos listos. Parece que el cambio consiste en que los concejales hagan vida social.