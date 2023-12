Agencia EFE

Miguel Ángel Oliver me pareció siempre un gran periodista, cuando estaba en la SER y luego en la televisión. Como Secretario de Estado de Comunicación cometió algunos errores en el trato con los periodistas que cubrían la información de La Moncloa. No sé cómo lo hará en EFE,en todo caso podrían haber nombrado a otra persona que no hubiera tenido un cargo político. Sustituye en el cargo a Gabi Cañas, que trabajó en el Diario de Cádiz, recuerdo un reportaje que hizo sobre un recorrido por Cádiz en coche de caballos. En los nombramientos creo que Zapatero fue más inteligente, por ejemplo en EFE nombró a Álex Grijelmo.