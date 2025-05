La zona naranja de la playa comenzará a funcionar en Chiclana en junio

Chiclana/El nuevo sistema de control del estacionamiento en la zona de costa de Chiclana, anunciada hace ya un año, se pondrá en marcha de forma definitiva el próximo 10 de junio, según aseguró a este medio el delegado municipal de Tráfico y Policía Local, José Vera.

De esta forma, ya se ha iniciado el pintado y la señalización de las calles y zonas que contarán con este nuevo control de aparcamiento por el que se regularán las 8.757 plazas de estacionamiento existentes desde el poblado de Sancti Petri a la Torre del Puerco, si bien la instalación y logística de los parquímetros podría retrasar un poco su puesta en marcha definitiva, que en un principio estaba prevista para e día 1 de junio pero que finalmente podría demorarse unos días. Asimismo, cabe recordar que dicha medida se mantendrá operativa hasta el próximo 30 de septiembre.

En relación con esta iniciativa, fue ya el pasado año cuando se intentó su puesta en marcha, si bien un problema con la adjudicación del servicio provocó que finalmente no pudiera implantarse. Así, desde el Ayuntamiento se informaba en mayo de 2024 de que la zona naranja de aparcamientos prevista en La Barrosa no entraría en funcionamiento ese verano debido a un recurso interpuesto por una empresa del sector del estacionamiento, ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz. En una nota de prensa, el Consistorio aseguraba que este procedimiento hacía inviable que se cumplieran los plazos previstos entonces para su implantación.

Al respecto, el delegado de Movilidad, José Vera, manifestaba que, “mientras se resuelve este recurso y se continúa con el proceso de adjudicación, tendremos muy avanzado el verano, por lo que el nuevo escenario para la implantación efectiva de esta zona de estacionamientos se trasladará al periodo estival de 2025”. Finalmente, dicho recurso se resolvió y el servicio fue adjudicado definitivamente a la empresa AUSSA, la misma firma que gestiona la zona azul en la localidad.

Cabe recordar también, en relación con esta medida, que fue en el Pleno de la Corporación municipal de mayo de 2024 donde se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza del Servicio Público de Ordenación y Regulación de Aparcamiento (ORA), así como de la Ordenanza Fiscal Número 28, para la puesta en marcha de la zona naranja en la costa durante el verano, una medida que, tal y como dijo repetidamente José Vera, no afectaría a los vehículos matriculados en Chiclana, “que no tendrán que abonar absolutamente nada por estacionar. Por tanto, ya sea para trabajar, ir a la playa o a cenar a un restaurante, las personas con sus coches matriculados aquí no pagarán absolutamente nada”, reiteró en el transcurso de dicho Pleno, donde también recordó que “Chiclana es la última ciudad que incorpora esta zona, que lleva muchos años en otras como Cádiz, El Puerto o Jerez”.

Sobre la idoneidad de la puesta en marcha de la zona naranja, desde el Gobierno municipal se viene argumentando ya desde el pasado año su carácter necesario como medida para descongestionar el tráfico en La Barrosa. En este sentido, el propio delegado de Movilidad ha reiterado en diversas ocasiones que “es una medida que se viene aplicando en los grandes municipios de Andalucía”.

Cabe recordar que la zona naranja será gratis para los vehículos que están en el padrón de Chiclana, mientras que los vehículos de fuera tendrán que abonar un pago en relación con el tiempo de estacionamiento, un coste que, según ha afirmado Vera, “es mucho menos que en otros municipios de la zona". Además, hemos creado dos tipos de bonos, fruto de la negociación con las centrales sindicales, quincenal de 30 euros durante todo el verano para quienes vienen de fuera pero tienen su segunda residencia en Chiclana y otro de cuatro meses para quienes vienen de otras localidades a trabajar y por el que solo pagarán un euro al día por esa zona naranja”.

El importe mínimo por estacionamiento de una hora será de dos euros, pero la franja de cuatro horas permitirá estacionar en cualquier zona naranja por 3,50 euros. Aparcar por casi todo el día (10 horas) tendrá un coste de seis euros. Habrá asimismo un bono semanal de 20 euros y otro quincenal de 30 euros, según las necesidades del visitante. Todo se podrá gestionar desde la aplicación Apparkya.com y entrando en la página web apparkya.com/estacionamiento-regulado/Chiclana.

Protesta protagonizada por CCOO el viernes 9 de mayo ante el Consistorio. / P.P.

Protestas sindicales por la medida

Como ya anunciara el pasado año cuando se planteó la medida, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) está llevando a cabo movilizaciones destinadas a reivindicar la gratuidad de la zona naranja para todos los trabajadores de La Barrosa, con el objeto de que el “Ayuntamiento rectifique y no contribuya con el empobrecimiento de la clase trabajadora”, apuntaban en una nota de prensa.

De esta forma, ha convocado protestas todos los viernes del mes de mayo a las puertas del Consistorio. CCOO entiende que el Ayuntamiento, al crear un bono por temporada para las personas trabajadoras de 120 euros para los cuatro meses del servicio, “está obviando que hay más de 1.000 personas que se desplazan diariamente al Novo Sancti Petri desde otras localidades de la provincia (Barbate, Vejer, Jerez…) exclusivamente para acudir a sus puestos de trabajo, sin que exista la posibilidad de llegar hasta la zona en otro medio que no sea su propio vehículo, y que no puede recaer en sus bolsillos el coste del estacionamiento”.

Desde CCOO denuncian que “esta medida supone un claro agravio y genera una importante desigualdad con respecto a los trabajadores que residen en Chiclana y, lo que es más grave aún, con respecto a quienes, gracias a sus recursos, pueden disponer de una segunda residencia en la localidad, y a quienes solo les va a suponer el pago de 30 euros durante estos meses”.

A este respecto, el propio delegado de Movilidad ha argumentado ya en varias ocasiones que, “utilizando estas mismas palabras de agravio comparativo, el agravio lo generan en la distinta manera de defender a los trabajadores que vienen de fuera con respecto a los chiclaneros que salen a otros municipios y que deben pagar igualmente”, haciendo hincapié en que, “teniendo en cuenta esto, ¿son menos importantes lo trabajadores de Chiclana que se desplazan a Cádiz, San Fernando, Jerez, El Puerto o Algeciras y que tienen que pagar por aparcar en estos municipios? No se percibe la misma defensa de unos trabajadores para con otros por parte de estos sindicatos. No hay protestas, no hay palabras de aliento, no hay gestos con nuestros vecinos, pero sí las hay con quienes vienen de otros municipios”. Asimismo, defiende que se han hecho concesiones a las demandas sindicales habilitando los citados bonos, “algo de lo que no disponen los chiclaneros que salen fuera a trabajar”, recordaba.