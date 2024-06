La Barrosa no tendrá zona naranja de aparcamientos este verano

El Ayuntamiento de Chiclana informó este lunes que la zona naranja de aparcamientos prevista en La Barrosa no entrará en funcionamiento este verano, debido a un recurso interpuesto por una empresa del sector del estacionamiento y las smartcities, ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz.

En una nota de prensa, el Consistorio asegura que este procedimiento “hace inviable que se cumplan los plazos para su implantación”.

Al respecto, delegado de Movilidad, Jose Vera, manifestaba en dicho comunicado que, “mientras se resuelve este recurso y se continúa con el proceso de adjudicación, tendremos muy avanzado el verano, por lo que el nuevo escenario para la implantación efectiva de esta zona de estacionamientos se sitúa en el del 2025”.

Por último, explicaba que esta paralización “no es obstáculo para seguir buscando soluciones y alternativas a la movilidad de nuestro municipio, como haremos al activar este verano, nuevamente, el bus lanzadera Centro-Costa, continuar bonificando el transporte público, ampliando nuestra red de carriles bici o seguir concienciando a la ciudadanía sobre la necesidad de una movilidad más sostenible y sana”.

Cabe recordar que el Pleno de la Corporación Municipal aprobó en mayo definitivamente la modificación de la Ordenanza del Servicio Público de Ordenación y Regulación de Aparcamiento (ORA), así como de la Ordenanza Fiscal Número 28, para la puesta en marcha de la zona naranja en la costa durante el verano, una medida que, tal y como dijo repetidamente José Vera, no afectaría a los vehículos matriculados en Chiclana, “que no tendrán que abonar absolutamente nada por estacionar. Por tanto, ya sea para trabajar, ir a la playa o a cenar a un restaurante, las personas con sus coches matriculados aquí no pagarán absolutamente nada”, reiteró en el transcurso de dicho Pleno, donde también recordó que “Chiclana es la última ciudad que se incorpora esta zona, que lleva muchos años en otras como Cádiz, El Puerto o Jerez”.

Además, se creó un bono por temporada para las personas trabajadoras del sector hostelero y hotelero, que ascendía a 120 euros por los cuatro meses del servicio, que provocó protestas por parte del sindicato Comisiones Obreras.

Por tanto y tras el recurso presentado, habrá que esperar hasta el próximo verano para regular las 8.757 plazas de aparcamiento existentes desde el poblado de Sancti Petri a la Torre del Puerco.