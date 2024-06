La zona naranja de La Barrosa, una medida para descongestionar el tráfico

El Gobierno Municipal defiende la zona naranja como medida para descongestionar el tráfico en La Barrosa. Tal y como afirmó este martes el delegado de Movilidad, Jose Vera, quien recordó que “es una medida que se viene aplicando en los grandes municipios de Andalucía, sin que en estos se hayan generado protestas destacadas”. Además, el edil señaló que “este es el posicionamiento del Gobierno Municipal ante el anuncio de un sindicato provincial de realizar movilizaciones en defensa de los trabajadores de fuera de Chiclana y que tendrían que pagar la zona naranja durante los meses de verano”.

José Vera hizo alusión al comunicado donde CCOO aseguraba que esta medida supone un agravio y una desigualdad con respecto a los trabajadores de Chiclana. “Utilizando estas mismas palabras de agravio comparativo, el agravio lo generan en la distinta manera de defender a los trabajadores que vienen de fuera con respecto a los chiclaneros y chiclaneras que salen a otros municipios y que deben pagar igualmente”, argumentó, para hacer hincapié posteriormente en que, “teniendo esto en cuenta esto, ¿son menos importantes lo trabajadores de Chiclana que se desplazan a Cádiz, San Fernando, Jerez, El Puerto o Algeciras y que tienen que pagar por aparcar en estos municipios? No se percibe la misma defensa de unos trabajadores para con otros por parte de estos sindicatos. No hay protestas, no hay palabras de alientos, no hay gestos con nuestros vecinos y vecinas, pero sí las hay con quienes vienen de otros municipios”.

El responsable de Movilidad siguió diciendo que “esas personas que se desplazan a Chiclana a trabajar deberán pagar por aparcar, al igual que sucede cuando un chiclanero o chiclanera se desplaza fuera. No queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie”

También recordó que la zona naranja será gratis para los vehículos que están en el padrón de Chiclana, “que es lo que tenemos que defender. Los vehículos de fuera tendrán que abonar, efectivamente, pero mucho menos que en otros municipios de la zona. Hemos creado un bono, fruto de la negociación con las centrales sindicales, de cuatro meses para quienes vienen de fuera a trabajar y por el que sólo pagarán un euro al día por esa zona naranja”.

Al respecto, José Vera apuntó que, “en el caso de Cádiz, el coste es de un euro para tres horas; en San Fernando, una hora de aparcamiento cuesta 0,65 euros; en Jerez, una hora cuesta 80 céntimos, y en El Puerto de Santa María, una hora tiene un coste de 1,20 euros”, para incidir posteriormente en que “en ninguno de estos municipios hemos visto protestas para defender los intereses de los trabajadores chiclaneros y chiclaneras que se desplazan a estos municipios, que tienen que abonar esos precios y a los que los sindicatos tratan de forma diferente