Sustenta celebra este sábado en La Barrosa la iniciativa 'Yoga por el Planeta'

La asociación Sustenta organiza la iniciativa 'Yoga por el planeta', una convocatoria que se celebrará en la playa de La Barrosa este sábado, 25 de septiembre (fecha en la que se cumple el sexto aniversario de la firma de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, conocidos como ODS), a partir de las 10.30 horas. Como sus propios organizadores destacan, "solo hay que traer ropa cómoda, una esterilla y ganas de pasar un buen rato practicando yoga en grupo".

De esta forma, la playa de La Barrosa acogerá mañana sábado en la bajada de la Torre del Puerco una iniciativa con la que desde la citada asociación se pretende "reconectar con la Madre Tierra y grabar un vídeo con el que difundiremos esta acción, con la que Sustenta quiere hacer ver la necesidad de refundar el planeta y encontrar un modo de vida sostenible”. "Haremos yoga y 'land art' para expresar y compartir un mensaje de socorro por la Madre Tierra. La acción performática se grabará con un dron y se podrá ver en nuestra web, www.sustenta.org", explican.

Según argumentan los responsables de Sustenta, "la acción tiene por objetivo iniciar el movimiento internacional 'Yoga por el Planeta', para sumarnos a dar voz a la emergencia climática. El yoga es la conexión del cuerpo, la mente y la conciencia, y desde Sustenta queremos llamar a recuperar la conexión perdida con nuestra naturaleza".

De esta forma, se trata de una propuesta abierta y gratuita, que el citado colectivo llevará a cabo en colaboración con Javier Mukti (Escuela Yoga en Movimiento), Inma Chincoa (Artenaturalmente) y el Estudio Virginia Marín.

"Aún tenemos futuro. Lo vamos a reivindicar en la playa, asumiendo el reto del movimiento internacional Fridays for Future. La palabra clave es sostenibilidad. Juntos podemos volver a recuperar la dignidad y la cordura. Y juntos, a través del yoga, debemos dar este mensaje de urgencia ante la actual crisis climática", inciden desde Sustenta, al tiempo que resaltan que "queremos dar voz al planeta y llamamos a la acción con esta performance en la Playa de La Barrosa. Los científicos nos han advertido: tenemos ya menos de 10 años para que las consecuencias del cambio climático no sean irreversibles y perjudiquen gravemente la estancia de los seres humanos en el Planeta. En Sustenta, como asociación cívica ambientalista, sabemos que es necesario unirnos para dar voz al planeta Tierra. No podemos callarnos".