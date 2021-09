El yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo en Chiclana cumple 15 años

Fue en la mañana del 4 de septiembre de 2006, hace ya 15 años, cuando en un solar del casco histórico de Chiclana, situado detrás de la Iglesia de San Juan Bautista, se descubrió el pasado más remoto de la localidad. Se trataba de ese pasado del que no habían podido escribir ni eruditos, ni historiadores locales, a pesar de haberlo intuido, porque, por paradoja del destino, no se había vuelto a mostrar a través de sus restos arqueológico hasta esa fecha.

Los trabajos de investigación que se iniciaban entonces consistían en la realización de 12 sondeos o catas arqueológicas en un solar de 4.000 metros cuadrados para determinar los límites del antiguo cementerio de Chiclana. Ante la mirada estupefacta de la arqueóloga encargada de aquellos trabajos y del auxiliar de arqueología, los restos arqueológicos adscribibles a diferentes culturas no dejaban de aflorar, por lo que hubo que dar aviso a la Delegación Provincial de Cultura, que autorizó la excavación arqueológica en extensión.

El descubrimiento supuso un antes y un después para la Historia local, dada la trascendencia de los restos allí aparecidos, un hallazgo que permitió situar los orígenes de Chiclana 2.000 años antes de lo que hasta ese momento se había considerado su fundación, otorgando así a la localidad la consideración de trimilenaria y abriendo ante la ciudad un nuevo marco de posibilidades y al mismo tiempo obligaciones para con la Historia.

Qué fue exactamente lo que se descubrió

Las investigaciones arqueológicas han permitido conocer que la primera ocupación humana de Chiclana ocurrió en la Prehistoria Reciente, concretamente en el periodo del Bronce Final-Hierro I (hacia el 1200-800 a.C.), lo que llaman algunos historiadores Periodo Tartesio. Hacia el 700 o siglo VIII a.C., cuando los fenicios navegaban por todo el Mediterráneo en dirección hacia el Atlántico en busca de tierras, metales y otros productos que comerciar, recalaron en este lugar elevado junto a un río, en su paso hacia la futura Gadir, y atracaron sus barcos al resguardo de los vientos. Lo protegieron con una gran muralla y lo convirtieron en una ciudad con características urbanas orientalizantes, como zona de esparcimiento en tierra firme del recién fundado santuario de Melkart.

A partir del siglo VI a.C., la ciudad fue creciendo y rebasó los límites del cerco de la muralla, de ahí que muchas viviendas aparezcan construidas sobre los cimientos de ésta. De este momento se conservan hornos de tortas de cereales, molinos para triturar el grano, fogones para cocinar alimentos, canalizaciones y otros elementos. A partir del siglo V a.C. las construcciones detectadas adquieren más consistencia y presentan características urbanas más desarrolladas. Como novedad, señalar que en las excavaciones realizadas durante el presente verano se ha sacado a la luz un edificio monumental, posiblemente un templo púnico, que sufrió numerosas reformas y modificaciones hasta el siglo III d.C.

El lugar continuó estando ocupado en época romana, en este caso por un testar compuesto por varios hornos de fabricación cerámica y piletas de decantación de arcilla. Hacia el siglo XII d.C. la ocupación almohade del Cerro del Castillo ha quedado demostrada por la existencia de más de una docena de silos y algunos muros de tapial en la parte suroeste del solar, que ocupaba la Bodega El Castillo. Elementos que permiten hablar de un asentamiento de tipo rural o 'alquería' que, como en épocas anteriores, había basado su economía en la riqueza agrícola, ganadera y pesquera.

A partir de este momento conocemos más de la historia de Chiclana, gracias no sólo a los restos arqueológicos, sino también a los documentos escritos que se encuentran en el Archivo de la Iglesia Mayor y en el Archivo Histórico Provincial. Cuando los cristianos reconquistaron las tierras de Chiclana, Fernando IV entregó a Alonso Pérez de Guzmán 'El Bueno' la aldea yerma de Chiclana, en 1303, para que la poblara y protegiera, mediante 'Privilegio Rodado'. Fue entonces cuando el duque de Medina Sidonia mandó construir el 'Castillo del Lirio' o 'del Iro' en el cerro, posiblemente sobre la cimentación de la torre morisca.

Tampoco pasó indiferente a la expansión vitivinícola de Chiclana en época contemporánea. Fue entonces cuando se construyeron en la cima del cerro unas bodegas, 'Bodegas El Castillo', a principios de siglo (1919), que después se convirtieron algunas en garajes. En el lugar también se construyó el colegio público EL Castillo.

Puesta en valor del yacimiento

La importancia del descubrimiento hizo que desde el primer momento se contemplara su conservación y exposición al público. En el año 2009 se iniciaron los primeros trámites para su investigación y desarrollo. De esta manera, el solar donde fueron descubiertos los primeros restos fue adquirido por el Ayuntamiento de Chiclana, se incluyeron diversas partidas en los presupuestos municipales para ejecutar actuaciones arqueológicas en la zona, se incorporaron los trabajos relacionados con el yacimiento a los planes de empleo, etcétera.

Finalmente, y aunque algunas de estas iniciativas no llegaran a concretarse, la idea de que el yacimiento debía seguir siendo uno de los pilares claves en el desarrollo cultural y patrimonial de la ciudad en los siguientes años sirvió de base para que no cayera en el olvido y colectivos como la Asociación Cultural Castillo de Gerión mantuvieron activa la demanda y el movimiento en torno a este foco de cultura e historia, con diversas actividades y propuestas en forma de visitas a la zona y a los restos de la nave municipal, talleres, propuestas de ocio para los más pequeños, etc.

Impulso definitivo y futuro del yacimiento

En la actualidad, tras años de trabajo callado y constante por parte de los investigadores del yacimiento y de las administraciones municipales que han ido apoyando en mayor o menor medida las diferentes iniciativas en torno a dicho proyecto, se sigue trabajando en el yacimiento. Gracias al Proyecto 'Nueva Gadeira', cuya financiación ha sido posible a través de los fondos de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), este verano se ha continuado con las excavaciones arqueológicas con la participación de alumnos de la UNED, la UCA y la Universidad de Granada y se está construyendo un centro de interpretación y visitantes, a la vez que se ha proyectado la reurbanización de toda la zona. Próximamente se iniciarán varios proyectos, como son el denominado 'Plataforma +20', que supone la exposición al público de parte de la muralla, o el acondicionamiento de calles aledañas.

La A.C. Castillo de Gerión celebra la efeméride del descubrimiento

Con motivo de la celebración del 15 aniversario del descubrimiento del yacimiento, la Asociación Cultural Castillo de Gerión, creada en 2011 con el objetivo de cuidar del yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo y del patrimonio de Chiclana e integrada por vecinos de la localidad, inaugurará los trabajos de exposición que se han realizado en los restos que se hallaron en la Calle la Rosa, que han quedado mostrados y protegidos bajo un suelo de cristal, y la instalación de una placa con código cifrado desde donde se puede acceder a todos los trabajos, cursos, actividades y proyectos impulsados por dicha asociación para que el yacimiento arqueológico fuera conocido y formara parte del patrimonio histórico y cultural de Chiclana.