El XXIII Concurso de Pesca de Altura Ciudad de Chiclana se celebra este fin de semana

El XXIII Concurso de Pesca de Altura Ciudad de Chiclana, organizado por el Club Náutico Sancti Petri y con el patrocinio del Ayuntamiento de Chiclana, se celebra este fin de semana. Así lo anunciaron el teniente de alcalde, Jose Vera, y los representantes de esta entidad, Manuel Herrero y Ricardo Correa.

Jose Vera recordó que el Náutico Sancti Petri está este año de celebración, puesto que cumple 50 años, destacando el prestigio y el arraigo de este concurso, así como su relevancia dados sus premios en metálico.

Además, el delegado subrayó “el carácter benéfico de esta cita, siendo un motivo más para agradecer a esta entidad que siga dando lo mejor de ellos a la sociedad chiclanera”.

Manuel Herrero agradeció el apoyo del Ayuntamiento, destacando también el carácter benéfico de la prueba. Por su parte, Ricardo Correa explicó que tomarán parte en este concurso más de una treintena de embarcaciones de diversos municipios de las provincias de Cádiz y Málaga, señalando que “las previsiones son buenas para la navegación”.

Esta tradicional cita deportiva comenzará tendrá su primera jornada de pesca el sábado, de 7.30 a 19.00 horas; mientras que la segunda será el domingo, de 7.30 a 15.00 horas. En cuanto a la modalidad de pesca, ésta será al curricán, puntuándose las capturas de ejemplares de marlín blanco, llampuga, bonito alistado, melva, bacoreta, serrucho y albacora.

De esta forma, habrá dos clasificaciones, una a la pieza mayor y otra al mayor número de kilos capturados, y se repartirá un total de 10.700 euros en metálico, destacando como principal novedad el premio especial de 5.000 euros al marlín azul con motivo de la efeméride. En este caso, para acceder a este galardón debe capturarse una pieza de, al menos, 250 kilos.

Además, se concederán premios a la pieza mayor de marlín, que será de 2.400 euros, con un peso mínimo de 25 kilos para el primero y de 700 euros para el segundo; mientras que el dedicado al mayor número de kilos capturados será de 1.000 euros para el primero y tendrán premios en metálico hasta el séptimo clasificado.

Todas las capturas serán donadas a Cáritas San Antonio y al Hogar de Nazaret.