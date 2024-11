Vox pide “transparencia” al Ayuntamiento y a la Junta en torno a los Juzgados de Chiclana

El Grupo Municipal de Vox pidió, recientemente, al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía “transparencia” y que “dejen ese juego por puro interés partidista” en el tema de los Juzgados de Chiclana.

El portavoz de la formación, Manuel Vela, explicó que, “tras la presentación del Presupuesto del Gobierno andaluz para 2025, vemos que se incluye en el documento una partida de 3,5 millones de euros para tal fin, cuando hace escasos meses la responsable de Justicia de la Junta en Cádiz, la chiclanera Ana María Bertón, dijo en persona a este partido que no había absolutamente nada sobre el tema”.

Ante tal circunstancia, “y dado a que nuevamente observamos mensajes contradictorios, pedimos claridad”. Así, el edil subrayó que “ahora dicen que hay una inversión en infraestructuras por el citado importe, pero, que sepamos, aún no hay ningún convenio interadministrativo firmado entre ambas administraciones, fundamental para echar a andar el procedimiento”.

En esta línea, detalló que “no hay que olvidar que primero el Ayuntamiento tiene que rescatar el edificio de la Plaza Mayor y luego la Junta de Andalucía pagar la compra del mismo, y en un año no da tiempo, debido a los procedimientos administrativos, para llevarlo a cabo”. Según Manuel Vela, “Ayuntamiento y Junta están hablando del segundo escalón cuando el primero aún no está (el rescate del edificio y su partida presupuestaria)”, a la vez que se mostró esperanzado en que “esos 3,5 millones al final no se queden en papel mojado y vayan apareciendo en siguientes presupuestos autonómicos mientras Chiclana sigue esperando hechos, no promesas”.

En este contexto, Manuel Vela destaca que “siendo conscientes de esto, esa partida anunciada no tiene sentido, salvo que la Junta de Andalucía piense que el edificio de Plaza Mayor no es lo ideal y licite la construcción de un nuevo inmueble en otro punto de Chiclana”.