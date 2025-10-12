VOX pedirá en el Pleno de Chiclana un plan de choque integral para solucionar el lamentable estado del firme en La Pedrera

El grupo municipal VOX ha visitado el barrio de La Pedrera dentro de la iniciativa 'El AltaVOX de tu Barrio' y a petición de diversos vecinos de la zona, que trasladaron a la formación su preocupación ante "el lamentable estado que presenta el entorno en el que habitan y la situación de abandono municipal". De esta manera, el portavoz del grupo municipal, Manuel Vela, recorrió las calles y plazas de este entorno en compañía de los vecinos para comprobar sobre el terreno la larga lista de deficiencias que suma la barriada.

Por encima de todo, destaca "el alarmante estado que presenta buena parte del firme" de esta zona, con plazas, aceras, y alcorques llamativamente levantados y destrozados, que complican la accesibilidad a las personas con movilidad reducida y suponen un serio riesgo de caída, especialmente para los vecinos más mayores y para los niños que juegan en el entorno. "Hay zonas con grandes baches y trozos de losa rotas sobre el suelo que bien parecen sacadas de las ruinas de un conflicto bélico y eso no es ni propio ni digno de Chiclana. El día antes de la visita recorrí la barriada y paré de contar desperfectos cuando sumé las 50 incidencias. Los vecinos me comentan que las caídas son habituales y que el gobierno local hace oídos sordos a sus reivindicaciones", explica Vela.

"Román y los suyos no pueden desentenderse de esta realidad con la excusa de que hay una aplicación para comunicar las incidencias, que visto la situación de la realidad no es todo lo efectiva que debería, ni puede echar la responsabilidad a una cuadrilla de operarios de mantenimiento que no da abasto", continúa el portavoz.

Además, VOX se hace eco de otras peticiones de los vecinos, como la necesidad de badenes para reducir la velocidad de los vehículos en el entorno; la mejora de pasos de cebra poco accesibles; la urgencia de colocar barreras para impedir el acceso de motos a las plazas; la reubicación de Contenedores de basura para alejarlos de las viviendas y evitar los malos olores a los vecinos; la necesidad de desratizar la zona y colocar anillos de seguridad para evitar la proliferación de roedores en la barriada.

Por todo ello, VOX presentará una moción al próximo Pleno para exigir al gobierno de Román la puesta en marcha de un plan de choque integral para solucionar todas estas carencias y deficiencias. "Lamentablemente no se trata de reparar una cosa aquí y otra allá. Es necesario actuar en toda la barriada de manera exhaustiva y de manera integral. Por eso solicitaremos en el Pleno este plan. Esperamos que, de una vez por todas, Román vote sí a mejorar las barriadas de la ciudad y a garantizar el bienestar de los chiclaneros, porque hacer lo contrario es no escuchar a los vecinos y desatender sus necesidades", concluye el portavoz.