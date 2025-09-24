Chiclana: VOX solicitará una reunión con el delegado territorial de Educación

El portavoz del Grupo Municipal VOX, Manuel Vela, ha anunciado que solicitará formalmente una reunión con el delegado territorial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, José Ángel Aparicio, para que le aclare “qué hay de verdad en el anuncio del equipo de gobierno sobre el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas al edificio de la Plaza Mayor”. Vela además dice que preguntará al responsable autonómico “si existe o no un convenio firmado con la Junta de Andalucía para que este inmueble sea sede de dicha escuela”.

“Confiamos en que el delegado territorial nos arroje luz acerca del futuro de un edificio sobre el que José María Román no deja de mentir. Queremos saber si hay algún tipo de acuerdo formal o compromiso al respecto y si la Junta prevé alguna partida presupuestaria para hacer realidad el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas”, declara Manuel Vela, para agregar que “estamos cansados de la gestión opaca, de la improvisación y de las promesas sin fundamento del gobierno municipal socialista”.

Por otro lado, y según esta formación política, “teniendo en cuenta que la escuela sólo ocuparía un 20% del inmueble”, VOX solicita al equipo de gobierno que “explique el uso del resto de este espacio, ya que de momento sólo han respondido de manera ambigua, diciendo que sería un equipamiento cultural”.

Al respecto, recordó que el Ayuntamiento de Chiclana invertirá seis millones de euros en el rescate de este edificio y en la compra de solares para vivienda social.