Chiclana: José Vera afirma que el rescate del edificio de la Plaza Mayor servirá para potenciar el centro

El teniente de alcalde José Vera anunció hoy que los seis millones que invertirá el Ayuntamiento de Chiclana para la recuperación del edificio ubicado en la Plaza Mayor y la compra de solares para construir viviendas sociales servirán para “seguir revitalizando y realzando el casco urbano”. A la vez que recordó actuaciones similares, “como las realizadas en La Alameda, calles Fierro, Arroyuelo e Iro o en el Cerro del Castillo, entre muchas otras”.

En ese ánimo de seguir invirtiendo en la ciudad, dijo, “hemos dado un paso firme y decidido para sacar adelante dos acciones muy importantes como son estas, aprobadas en el Pleno Municipal del pasado mes de julio”.

Por otro lado, recordó las dificultades administrativas, políticas y jurídicas con las que el gobierno municipal se ha enfrentado en los últimos años en lo que al edificio de la Plaza Mayor se refiere, explicando que “hemos decidido que no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a buscar soluciones para este equipamiento”.

Además, insistió en que sigue sobre la mesa la oferta a la Junta de Andalucía para la ubicación en este espacio de los Juzgados, y apuntó que también se han barajado otras posibilidades como equipamiento cultural, social o educativo, en este caso, para el traslado de la Escuela Oficial de Idioma.

Con respecto a la adquisición de solares para la construcción de viviendas sociales, el también delegado indicó que “es otro de los retos, compromisos y aspiraciones de este gobierno, en su búsqueda por ampliar su parque público”. En este sentido, subrayó la puesta en marcha de iniciativas en esta materia, para declarar, posteriormente, que “entendemos que nunca es suficiente y somos conocedores de la demanda que existe, por ello, trabajamos en la creación de más, con la finalidad de dar una solución habitacional a la población”.