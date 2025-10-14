VOX Chiclana hace suya la puesta en marcha de una ludoteca municipal para ayudar a la conciliación familiar

El grupo municipal VOX ha celebrado que el equipo de gobierno “por fin comience a tomar nota de las propuestas que la formación realiza desde su labor como oposición real y responsable para mejorar la ciudad y el bienestar de las familias de Chiclana”. De esta manera, su portavoz, Manuel Vela, valora de forma positiva el reciente anuncio por parte del Ayuntamiento de la puesta en marcha de una ludoteca municipal para ayudar a la conciliación familiar de los chiclaneros. Vela aseguró que VOX reclamó esta misma medida a través de una moción plenaria en noviembre de 2023 y que entonces el equipo de gobierno la tumbó con su voto negativo.

Según este, en dicha moción, el grupo municipal VOX en el Consistorio chiclanero proponía, literalmente, “la creación de un servicio de guardería-ludoteca de refuerzo fuera de los horarios actualmente establecidos, destinados a menores dependientes de padres o tutores que se encuentren empleados, usando para ello el apoyo de los centros lúdicos-lectivos municipales".

En este sentido, el portavoz de la formación política, declaró que “entonces y ahora consideramos que es una medida indispensable para el día a día de la mayor parte de las familias chiclaneras, en las que tanto padres como madres tienen que trabajar para que el hogar salga adelante. Algo que les obliga a echar muchas horas y complica la crianza de los hijos. Entendíamos que el Ayuntamiento, como administración más cercana, debía de trabajar para facilitar esta conciliación”.

Por otra parte, VOX lamentó que “se haya tardado tanto en tomar esta decisión y no llega a comprender las razones que hace casi dos años llevaron al PSOE y a IU a votar no a esta propuesta que se realizó de manera totalmente constructiva”.