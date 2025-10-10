El Ayuntamiento de Chiclana pondrá en marcha un proyecto para ayudar a la conciliación familiar

La delegada municipal de Mujer, Mª Ángeles Martínez Rico, y el delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado, anunciaron recientemente la puesta en marcha de un proyecto en materia de conciliación familiar y corresponsabilidad en el marco del Plan Corresponsable, que lleva por nombre ‘Corresponsables Chiclana’ y cuya inversión será de 126.000 euros.

“Hemos optado por esta iniciatica que consiste en la creación de un servicio personalizado de cuidado en ludoteca para facilitar la conciliación de familias con personas menores a cargo de hasta 16 años, o de hasta 21 años para personas con discapacidad o diversidad funcional, en periodos no lectivos y de vacaciones escolares, así como el fomento de empleo en este sector profesional”, explicó la delegada.

En Chiclana, con una población de casi 93.000 habitantes, un 16,21 por ciento son menores de 16 años, se evidencia una demanda creciente de servicio de apoyo a las familias especialmente en periodos no lectivos, pero que son laborales, fines de semanas y durante las vacaciones escolares.

“Es por ello que, desde el Ayuntamiento, queremos ayudar a solventar este problema. Se trata de recursos que debemos aprovechar para seguir trabajado por el bienestar de nuestra ciudadanía, de nuestras mujeres y de sus hijos e hijas”, señaló María Ángeles Martínez Rico, para destacar que “en esta línea hemos venido trabajando en los últimos años y lo seguiremos haciendo, porque el objetivo de este gobierno es no dejar a nadie atrás y trabajar por una igualdad real, aumentando el bienestar de la ciudadanía”.

Por su parte, Francis Salado subrayó que este programa llega para sumarse a la amplia gama de herramientas y recursos que se ofrecen desde el Ayuntamiento para ayudar a la ciudadanía. “Con esta iniciativa, queremos facilitar la conciliación familiar y dar opciones para la inserción en el mercado laboral”, apuntó, explicando que el programa se desarrollará de lunes a domingo en horario de mañana.

Se considerará como criterio de admisión el nivel de renta de las personas solicitantes, y como carácter prioritario la atención de familias numerosas, monomarentales, monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra estas, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, solicitantes de asilo internacional o condición de refugiado.