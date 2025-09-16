VOX Chiclana lamenta que “la falta de previsión del alcalde obligue a despachar el contrato de iluminación en un Pleno extraordinario“

El grupo municipal VOX Chiclana lamentó hoy que la falta de previsión del equipo de gobierno liderado por José María Román haya forzado la celebración de un Pleno extraordinario para abordar, en tiempo y forma, la contratación del servicio de iluminación ornamental de la Navidad, la Feria de San Antonio y otros eventos. “Lo lógico y normal es que este asunto hubiese sido un punto del orden del día de un Pleno ordinario. Consideramos que el extraordinario está para otras cosas, no para arreglar las carencias en la gestión del gobierno local”, declaró su portavoz, Manuel Vela.

Este situó entre estos asuntos lo que califica como “creciente inseguridad ciudadana en Chiclana”. Y afirmó que, “por mucho que el equipo de gobierno quiera vendernos sus datos, la realidad es otra bien distinta, ya que, por desgracia, los delitos no siempre se traducen en denuncias por parte de las víctimas”. En ese sentido, añade “hemos solicitado una y otra vez la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria. Lo cierto es que el mismo día que el delegado municipal de Policía Local, José Vera, afirmaba que la criminalidad había descendido un 8% en lo que va de año, Jucil advertía cómo la rápida intervención ciudadana y de la Guardia Civil impidió que un individuo metiera a la fuerza en su coche a una mujer y su hijo en el parking subterráneo de la céntrica Plaza de las Bodegas. Mención aparte merece la complicada situación de una Policía Local falta de recursos y con una plantilla muy mermada que es ignorada por Román y Vera”.

Asimismo, el portavoz señaló que “los Plenos extraordinarios están también para abordar la corrupción con la que socialistas y populares se enriquecen con dinero público desde el Estado y la Junta. Por esta razón, insistimos una vez más en que el PSOE de Chiclana (que también es el de Sánchez, Santos Cerdán, Ábalos y Koldo) no se quede en un gesto de cara a la galería y cumpla con su palabra de convocar uno para tratar esta corrupción”.