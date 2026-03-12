Vox Chiclana exige convertir el descampado de la Plaza Real en un parque infantil adaptado para menores con discapacidad

El grupo municipal Vox Chiclana visitó recientemente el entorno de la barriada de Las Bolas, como parte del ciclo ‘El AltaVOX de tu Barrio’ y a petición de varios vecinos, según la formación política. El portavoz del grupo municipal, Manuel Vela, “comprobó sobre el terreno las deficiencias que persisten en esta zona. La principal reivindicación vecinal pasa por que se le dé un uso al descampado de la Plaza Real, que se mantiene como una superficie de albero que es utilizada como improvisada bolsa de aparcamiento y en la que proliferan los charcos y desniveles.”, asegura en un comunicado.

En este sentido, Vela recordó que el equipo de gobierno de José María Román “se comprometió en su día con los vecinos a convertir dicha superficie en un parque infantil adaptado para menores con discapacidad”. Y añadió que “queremos que cumpla con su palabra. Lo que queda claro es que no puede seguir pasando años sin que se aproveche este espacio para dotar a la barriada de un nuevo equipamiento que contribuya a mejorar la calidad de vida de los residentes”.

Por otro lado, Vox señala que otro problema que trasladan los vecinos es “la habitual presencia de grupos de jóvenes cometiendo actos vandálicos y consumiendo bebidas alcohólicas, e incluso drogas, junto al parterre situado frente a la sede de la Peña Amigos del Billar”. Con tal motivo, “sus habitantes nos reclaman una mayor presencia policial en la barriada para disuadir a estos jóvenes. Tal y como nos explicó una vecina, hace escasos días, uno de ellos se puso a romper el cerramiento de piedra de este parterre a golpe de bate de baseball y hay piezas caídas en el interior. Hechos como ese hacen que algunos vecinos no se sientan seguros”, indica el portavoz.

Entre las quejas trasladadas, la formación política apunta también que se encuentran el mal uso de los contenedores del entorno de la misma Plaza Real por parte de algunas empresas del cercano polígono, que colapsan algunos de los mismos, la necesidad de controlar la proliferación de ratas en la barriada, una limpieza y un mantenimiento deficientes y la urgencia de instalar elementos para obligar a aminorar la velocidad del tránsito rodado en algunas calles.