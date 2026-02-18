Vox Chiclana denuncia deficiencias en San Andrés Golf

Vox estuvo presente hoy en el entorno de San Andrés Golf con motivo del ciclo de visitas a barriadas ‘El AltaVOX de tu Barrio’ y a petición de diversos vecinos, según aseguró la formación política, cuyo portavoz municipal, Manuel Vela, recorrió la zona acompañado por alrededor de una veintena de sus habitantes y “pudo comprobar que San Andrés Golf tampoco se escapa del abandono municipal al que el gobierno de José María Román somete a las barriadas de Chiclana”, apunta.

“Hay socavones que hacen intransitables tramos de distintas vías, especialmente en las avenidas de Gran Bretaña e Irlanda. Unas deficiencias que persisten a pesar de que, tal y como apuntan varios vecinos, las incidencias se han ido comunicando reiteradamente tanto a Chiclana Natural como al propio Ayuntamiento, incluso antes del tren de borrascas que agravó la situación y evidenció estas carencias”, denunció este partido.

Por otro lado, afirmó que “muchos habitantes advierten sobre la ausencia de equipamientos y zonas comunes y de esparcimiento que prometió el equipo de gobierno, como algún parque infantil”. Del mismo modo, destacó “una falta de limpieza y mantenimiento generalizada en vías y vegetación”.

Entre las preocupaciones de los vecinos, según Vox, también se encuentra “la escasa frecuencia con la que pasa la línea de autobuses que da cobertura a la zona y que sólo opera en horario de mañana”.

Ante esto, Vela manifestó que “detalles como este confirman que para este gobierno local sigue habiendo ciudadanos de segunda. Vecinos como los de San Andrés Golf pagan sus impuestos religiosamente y, a pesar de ello, siguen sin disfrutar de unos servicios dignos y adecuados”.

Para finalizar, adelantó que su partido político “transformará estas reivindicaciones en una moción que llevará al Pleno ordinario de marzo”.