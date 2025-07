VOX Chiclana asegura que los comerciantes del Centro Comercial Novo Center consideran que “la zona naranja perjudica gravemente al tejido económico local”

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Chiclana mantuvo hoy un encuentro con un grupo de comerciantes del Centro Comercial Novo Center, durante el cual este gremio “dejó claras sus inquietudes y preocupaciones respecto a la zona naranja, que comenzó a funcionar el pasado 10 de junio en La Barrosa sumándose a la zona azul”.

Según la formación política, estos advirtieron “del impacto directo y negativo que está teniendo sobre la actividad, el turismo y la comodidad de los trabajadores” esta zona de establecimiento regulado. Y consideran que “el equipo de gobierno no ha valorado con suficiente profundidad las consecuencias que este sistema de aparcamiento puede generar a corto y largo plazo”.

El portavoz del grupo municipal, Manuel Vela, que estuvo acompañado del concejal Francisco Palmero, declaró que, “tal y como nos cuentan estos emprendedores, la normativa no resulta clara para los visitantes y no todos conocen sus condiciones. Falta información y la señalización no es la adecuada, por lo que se genera incomodidad entre unos turistas que terminan sancionados sin saber muy bien por qué. Y esto es algo que se aleja mucho de la imagen de ciudad amable y turística que Román quiere vender”.

Para añadir, posteriormente, que, “tras hablar con ellos, hemos comprobado que hay consenso con respecto a esta medida: la zona naranja está perjudicando gravemente al tejido económico local. No ayuda a incentivar el consumo ni invita a visitar este centro comercial. Todo lo contrario: complica el flujo natural de visitantes, clientes y trabajadores en una ciudad que vive en buena parte del turismo”.

Por otro lado, los propios comerciantes y trabajadores, explicó el portavoz, “se ven gravemente afectados, al tener que interrumpir constantemente su jornada laboral para abonar tickets o buscar soluciones alternativas. Además, muchas de estas personas no residen en Chiclana y no tienen acceso a las ventajas de las tarjetas de residente”.

Manuel Vela detalló que estos creen que, “por Ley, debería contar con plazas de aparcamiento gratuitas, como ocurre en otros centros comerciales. Asimismo, proponen que, para incentivar el comercio, que a los clientes que realicen compras en los establecimientos del centro se les pueda eximir del pago del aparcamiento mediante la presentación del ticket de compra correspondiente”.

“También lamentan que el equipo de gobierno se haya dado prisa en pintar la zona naranja, mientras que otras señalizaciones viales en la calzada, como los pasos de peatones o señales viales, presentan un desgaste evidente o incluso están borrados, poniendo en peligro la seguridad vial”, recalcó Vela.