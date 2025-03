VOX asegura que el POU “no es el plan urbanístico sencillo y comprensible que Chiclana necesita”

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Chiclana, Manuel Vela, dio detalle hoy de las alegaciones que la formación ha presentado al Plan de Ordenación Urbana (POU). Así, explicó que su partido está a favor de este documento, porque Chiclana “lleva ya un cuarto de siglo sin plan urbanístico”, pero asegura que este “no es la herramienta que la ciudad necesita para regular su urbanismo”.

Vox entiende que “es necesario contar con un documento que sea sencillo, fácil de comprender y que plantee soluciones prácticas ante las carencias del municipio”. Y señalo que “el signo más evidente de que este plan se aleja de un documento sencillo y comprensible es la innecesaria división de la ciudad en 15 zonas de ordenanza, que a su vez se subdividen en 43 subzonas”. Por otra parte, VOX aseguró que le surgen serias dudas “si realmente le corresponde al alcalde aprobar un plan que, a pesar de que no lleva el término general en su nomenclatura, lo es por ámbito, al afectar a la totalidad del suelo urbano de Chiclana”.

En sus alegaciones, también lamenta que el equipo de gobierno “plantee con este POU cuestiones vacías de contenido, abrazando para ello excusas como la perspectiva de género o el cambio climático y priorizándolas ante el acceso a una vivienda asequible o la preservación del patrimonio histórico”.

Sobre las infraestructuras, VOX hace hincapié en sus alegaciones en “la necesidad de mejorar las depuradoras de El Torno y La Barrosa, de poner en marcha la subestación eléctrica de La Pedrera y de solucionar unas pérdidas de agua de la red que superan el 22% del total del caudal. Pérdidas que suman anualmente casi 1,7 millones de metros cúbicos anuales, mientras que el POU prevé 1,6 millones de metros cúbicos para el desarrollo residencial, terciario e industrial”.

Respecto a la movilidad, no comparte el análisis descrito en el POU, “más propio de otro municipio cuya actividad se concentra en la corona central de la ciudad que de Chiclana”. Para agregar que “no entendemos que el documento nos invite a “repensar la ciudad priorizando la escala de caminar” cuando hablamos de un municipio descentralizado en el que los distintos puntos neurálgicos cuentan con el suficiente comercio de cercanía como para evitar el uso de transporte tanto público como privado. Además, el clima y la filosofía de vida hacen incompatible el uso de la bicicleta como medio de transporte, más allá del ocio o el deporte”, detalla Vela.

Mención aparte merecen las limitaciones de velocidad y la apuesta por el transporte urbano. “Reducir el tráfico urbano a una velocidad de entre 10 y 15 kilómetros hora supone un auténtico calvario para los conductores y contribuye a secuestrar la propia movilidad de la ciudad”.

En sus alegaciones, VOX tampoco comparte la visión del POU acerca de las viviendas de uso turístico (VUT). “La vinculación de Chiclana a un modelo turístico de sol y playa ha hecho que la presencia de turismo en el centro de la ciudad no sea destacable. Limitarlas no ayudaría ni de lejos a desestacionalizar el turismo ni a remediar esta situación. Nuestra ciudad triplica su población en verano y generar una mayor dispersión del turismo por todo el municipio, más allá de la costa, sin duda contribuiría a dinamizar la economía local. Limitar este tipo de actividades, y prohibirlas en viviendas fuera de ordenación, resultaría contraproducente y contrario a los objetivos planteados en el POU”, declaró Vela.

Por último, insistió en que “no es el plan urbanístico que necesita Chiclana, ya que no se ajusta a la realidad de la ciudad. La mayoría de los proyectos planteados no tienen consistencia y se formulan en base a generalidades y abstracciones carentes de contenido concreto que no pueden articularse como verdaderos proyectos articuladores o definitorios. Confiamos en que sean tenidas en cuenta unas alegaciones que realizamos de manera constructiva y desde la labor de oposición responsable que ejerce nuestro grupo municipal”.