Una veintena de jóvenes chiclaneros realiza las prácticas de empresa del curso de ayudante de cocina

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, han visitado el Club Hotel Riu Chiclana con motivo de las prácticas del curso de ayudante de cocina, que dio comienzo el 18 de abril y se desarrollará hasta este próximo lunes 20 de junio. Un curso que ha contado con una veintena de participantes, de los que 19 están realizando prácticas empresas. En este sentido, indicar que se trata de una acción formativa que tendrá una duración de 170 horas, de las que 96 han sido teóricas y se han desarrollado en el Hotel Escuela Fuentemar, mientras que las 74 restantes son prácticas y se llevan a cabo en empresas.

Así, el objetivo de estas clases es que el alumnado sea capaz de realizar las labores propias de un ayudante de cocina, tales como la preparación y puesta a punto del área de trabajo, aprovisionamiento, conservación y manipulación de materias primas, elaboraciones y preparaciones básicas y platos sencillos de Cocina, respetando siempre las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

“Este magnífico hotel con más de 2.000 plazas y renovado hace poco tiempo ha colaborado con el Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Juventud, en los cursos de ayudante de cocina”, ha indicado el alcalde, quien ha añadido que “también se han llevado prácticas en otros hoteles como Royal Hideaway, los dos Iberostar, Ilunion, Las Dunas, Las Salinas, Vincci, Hipotels, además de Coconovo Beach y en La Fundación”.

En este sentido, indicar que en Club Hotel Riu Chiclana está realizando sus prácticas Isabel María Escámez. “Se trata de una chica que ya había trabajado en hoteles, pero que se interesó por el curso de ayudante de cocina”, ha comentado José María Román, quien ha añadido que “la efectividad del curso ha sido tal que, aun estando en prácticas, ya ha firmado el contrato de trabajo para los próximos meses”. “Agradecer al hotel por la confianza en nosotros para estos cursos y resaltar la importancia de la formación, porque hay muchos puestos de trabajo que hay que aprovechar, ya que son oportunidades de empleo”, ha comentado.

Por su parte, Isabel María Escámez ha resaltado que “hemos aprendido mucho en la parte teórica y ahora en la práctica, por lo que me ha venido muy bien de cara a encontrar un trabajo”. “Agradecer a todas las personas que han participado en este curso, en el que he obtenido también el carnet de manipulación de alimentos”, ha comentado esta joven chiclanera, quien ha añadido que “estaba convencida de que el curso me iba a servir para encontrar un empleo”.

Finalmente, el director del Club Hotel Riu Chiclana, Antonio Roa, y el jefe de cocina, Salvador Palma, han indicado que “estamos encantados de poder ayudar en la formación de gente de Chiclana. Y si tiene buena actitud, como así sucede con Isabel, estamos encantados de por contratarla”. “No andamos muy sobrados de personal y necesitamos personal del bueno como ella”, han incidido.