Vanesa Martín : "Me apasiona su gente y cada rinconcito de Cádiz"

Pregunta.No es tu primera vez en Concert Music Festival ni en Cádiz. ¿Qué representa para ti volver a este escenario y a esta tierra?

Respuesta.Siento el escenario de Concert Music Festival y Cádiz como Casa, así que esta Casa Mía no podía no pasar por aquí. Siempre resulta una noche mágica e inolvidable, siempre es especial la energía que se genera y en esta gira estamos disfrutando tanto tanto tanto desde el set list hasta los arreglos de las canciones de Siempre juntos con lo nuevo, que vamos a hacer un upgrade en vínculos y emociones compartidas. La magia se mirará a los ojos.

P.¿Cómo vives tú el directo? ¿Qué papel juega el vínculo emocional con el público en cada concierto.

R.Intensamente, creo que es lo que más me gusta, soy animal de tarima. Aunque me gusta mucho crear en el estudio y en mis espacios más íntimos... pero cuando la gente está delante, ahí sin trampa ni cartón, me desnudo de pudores y artificios y me meto en las historias que escribo y cuento de lleno.

P.¿Qué es lo que más te gusta de Cádiz y sus alrededores, tanto a nivel personal como artístico?

R.Cádiz es mucho, Cádiz es luz, alegría, ángel, arte, pasión, picaresca, salvaje y amable, Cádiz es Cádiz y eso es en todo y con todo. Me apasiona su gente y cada rinconcito, no tiene uno malo. La busco personal y profesionalmente y me siento muy dentro y muy cómplice.

P.Si pudieras dedicarle una canción al público de Chicana, ¿cuál sería y por qué?

R.Le dedico Casa Mía enteritooooooo, tienen mucho que ver en esta valentía que me provoca querer seguir viviendo fuerte y participando fuerte en lo que hago y en crecer personalmente. Amo Cádiz, me inyecta vida de la buena.

P.Mantienes una conexión muy profunda con Andalucía. ¿Qué te inspira de esta tierra y de su gente?

R.Es mi raíz, mi esencia, mi por qué, mi rumbo, mi idioma y mi sentir. Me llave a saber comunicarme mejor con el mundo y ese espíritu valiente de Andalucía, así como esa capacidad de ser anfitrión tienen todo que ver conmigo y con lo que de verdad me importa y me gusta.

P.¿Tienes algún recuerdo especial o vivencia personal que te una particularmente a Cádiz o a la zona de Chiclana?

R.Tengo muchísimos, es ese lugar donde he sido tan feliz, quiero volver siempre. Reencuentro con amigas y amigos de verdad, la música, no dejo de aprender y nutrirme aquí.

P.¿Cuál es tu plato gaditano preferido ?

R.Ortiguillas, los caracoles, pescado de roca, los chicharrones… tooooooooodo.

P.¿Tienes un artista andaluz que te haya inspirado o que te guste particularmente ?

R.Por suerte varios, desde aquella copla que tengo me gusta, artistas como Rocío Jurado, Marifé de Triana, a Manzanita, o que sigan en activo mi gran amigo Sabina, el inspirador Ruibal a contemporáneos como Carrasco, Pastora Soler, Niña Pastori, los Pablos…

P.¿Cómo percibes la evolución de Vanesa Martín desde tus primeros discos hasta hoy?

R.Siempre he querido ir refrescando sonido, maneras, fórmulas…a la hora de escribir y a la hora de producir también, adentrándome en sonidos de vanguardia. Atreviéndome. Este disco resulta un viaje profundo hacia mi raíz, tocando la raíz de las músicas que escucho hoy o también de otros países que por mis giras o mis viajes, me han ido calando. Creo que hoy en día mi propuesta está muy depurada y muy libre, siento frescura, pasión, intimidad y fuerza a la vez. Ojalá la gente lo perciba así también.

P.¿Hay alguna canción de tu repertorio que te siga emocionando de forma especial cada vez que la interpretas en vivo?

R.Siii, sin duda, y aunque van cambiando según vayas viviendo, Polvo de Mariposas, Te has perdido quien soy, Arráncame, Frenar Enero, Complicidad……. Son ases de mi emoción.

P.En un mundo cada vez más acelerado, ¿cómo se consigue seguir haciendo música con el alma ?

R.No teniendo ansiedad. Sabiendo quien eres, por qué estás aquí, qué es lo que realmente te hace sentir plena y feliz, cuestionarte cómo te planteas vivir los próximos años, qué te eriza la piel. Aceptando y equilibrando todo el rato lo que te viene.

P.¿Cómo te preparas emocionalmente antes de subirte a un escenario? ¿Tienes algún ritual o costumbre previa?

R.Los días de concierto, no sé por qué, suelo estar removida, pareciera como si se me abrieran las compuertas de las emociones y los sentimientos y empiezan ahí como un baile entre pasado, presente y futuro curioso. Observo, me observo. Estoy porosa. Procuro estar tranquila un rato antes con mis músicos, Agradezco lo que tengo y sigo.

P.¿Qué te gustaría que el público sintiera o se llevara consigo al terminar tu concierto?

R.Casa Mía es un viaje hacia dentro y hacia todo. Es cuerpo, alma y mundo, no entiende de límites ni barreras ni tiene prejuicios, es un espacio seguro donde las emociones más puras no debieran tener miedo, donde no pasa nada por sentirnos vulnerables en algún momento y donde pretendo ser anfitriona y cómplice. Así que me encantaría que la gente saliera con más y mejores ganas de vivir .