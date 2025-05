El V Festival Internacional de Tango de Chiclana calienta motores

El V Festival Internacional de Tango de Chiclana ya está listo para su celebración los días 29, 30 y 31 de mayo, según anunciaron recientemente en su presentación oficial Susana Rivas, delegada municipal de Cultura; Juan José Téllez, responsable de la Casa de la Cultura, y Horacio Rébora, impulsor y director de esta cita. Una edición que, en palabras de la delegada, “vuelve a convertirse en motivo de alegría porque el hermano pequeño del de Granada sigue consolidándose en nuestra ciudad y nuestra programación, representando un ejemplo más de la diversificación de la oferta cultural por la que apostamos desde el Ayuntamiento”.

Susana Rivas incidió en que este festival “no es uniforme, no parte de un formato único, sino que ha tenido como principal finalidad a lo largo de su trayectoria ir dando visibilidad a las diferentes expresiones artísticas que confluyen en un Patrimonio Cultural de la Humanidad como es el tango”. A la vez que señaló que, “en esta ocasión, la programación contará con espectáculos a precios populares y con clases de baile, además de estar presente no solo en el Teatro Moderno, sino también en la calle, en el mercado o el Centro de Interpretación del Vino y la Sal”.

Juan José Téllez, por su parte, puso en valor el crecimiento de este evento y de la participación del público a lo largo de estos años, y lo calificó como un “festival mestizo en muchos órdenes. Muestra un panorama genérico del tango que no queremos reducir al cante o al baile, que están muy presentes, ni tampoco queremos reducirlo a la milonga ni a la poesía, sino dar una visión de conjunto para que todos los amantes de él, sea cual sea su pasión en concreto, puedan encontrar cobijo durante estos días”.

Por último, Horacio Rébora, declaró que “el elemento sustantivo del tango es la ciudad y Chiclana, en tanto a ciudad, es ya tango, solo le faltaba que se expresase y eso es lo que hemos venido consiguiendo a lo largo de estos cinco años. En esta ocasión, le hemos puesto como lema ‘No ves que va la luna rodando por Chiclana’, que representa la modificación de un verso del tema ‘Balada por un loco’, de Horacio Ferrer y Astor Piazzola, un guiño simpático para conectar los dos lados del charco”.

Las entradas para asistir a los espectáculos programados en el Teatro Moderno los días 30 y 31 de mayo tendrán un precio de 8 euros cada uno, si bien se pondrá a la venta un abono para los dos días al precio de 12 euros. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla, de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas, o a través de www.tickentradas.com. El resto de actividades son totalmente gratuitas.

Programación

El acto inaugural del V Festival Internacional de Tango de Chiclana tendrá lugar el jueves, 29 de mayo, a partir de las 19.00 horas en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, donde se llevará a cabo la presentación del programa, la proyección del documental ‘El tango como tango-danza escénica’ y un posterior coloquio entre las personas asistentes. Al día siguiente, viernes 30, a partir de las 18.00 horas a las puertas del Ayuntamiento, tendrá lugar una exhibición de baile popular a cargo de DJ Pillina, mientras que el Teatro Moderno será escenario a las 20.00 horas de un espectáculo protagonizado por Verónika Silva (Voz), Guillermo Fernández (Voz), César Angeleri (Guitarra), Nacho Mora (Danza) y Celia Rodríguez (Danza).

El sábado 30 la programación dará comienzo a las 11.00 horas, también en el Teatro Moderno, donde Pillina y Manuel ofrecerán clases de tango-danza para principiantes; a las 12.00 horas el Centro de Interpretación del Vino y la Sala acogerá el espectáculo ‘Tango en el Museo’, donde será protagonista el trío ‘La última curda’, compuesto por Melchor Campuzano (Bandoneón y voz), Alfonso Fernández (Contrabajo) y Félex Roquero (Guitarra), y donde se ofrecerá una degustación de vino y se invitará a los asistentes a bailar; a las 13.30 horas tendrá lugar en el Mercado de Abastos una performance de danza a cargo de Jorgelina Cabo y Julia Breser; mientras que, como fin de fiesta, a partir de las 20.00 horas, el Teatro Moderno será sede de un nuevo espectáculo donde participarán Graciela Novelino (Voz), Mariano Siccardi (Piano), Ramón Maschio (Guitarra), Jorgelina Cabo y Julián Breser (Danza).