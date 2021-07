Aprobado definitivamente el proyecto de urbanización de Las Quintas en Chiclana

La Junta de Gobierno Local de Chiclana ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del ámbito de Suelo Urbano No Consolidado 4-ARI-TU-14 Las Quintas, que cuenta con una superficie total de 38.684,86 metros cuadrados. Así, el Gobierno municipal "continúa trabajando en la tramitación de expedientes urbanísticos, con el objetivo de que puedan seguir desarrollándose proyectos en suelos urbanos no consolidados", según ha expresado la delegada municipal de Urbanismo, Ana González.

Dicho ámbito, ubicado junto al arroyo Carrajolilla y Coto La Campa, cuenta con un total de 1.390 metros cuadrados para uso comercial, así como dos parcelas para uso residencial, una de 7.067 metros cuadrados con 5.300 metros cuadrados de edificabilidad y 45 viviendas, y otra de 11.739 metros cuadrados, con una edificabilidad de 8.804 metros cuadrados para un total de 74 viviendas. Además, cuenta con una superficie de 9.283 metros cuadrados para espacios libres y 9.205 para viario público.

Una vez aprobado definitivamente el proyecto de urbanización de dicho ámbito, se llevará a cabo su publicación en los distintos boletines oficiales, para posteriormente tramitar la licencia de obra y dar inicio a las obras de urbanización previstas en esta zona. "En Junta de Gobierno Local se están aprobando licencias que repercuten a 160 viviendas aproximadamente, por lo que estamos dando un golpe importante en el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad en lo que a desarrollo residencial se refiere, con las correspondientes cesiones de sistemas generales y uso de espacios libres públicos”, ha explicado González.

"Estamos hablando de una importante actuación con una gran dotación de sistema general, que se cede para uso público, una pequeña parte de uso comercial y un amplio espacio de uso residencial”, ha indicado también la delegada, quien ha aclarado que "estamos hablando del desarrollo de suelos urbanos no consolidados, pero que no pertenecen a las ordenanzas de gestión, sino que son ámbitos que están en transformación urbanística y que se han incorporado al planeamiento a través de suelos urbanos no consolidados en transformación urbanística", como ha sucedido anteriormente en la zona de Molino Viejo.