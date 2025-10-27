Tres nuevos agentes de la Policía Local se incorporan a la plantilla de Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de toma de posesión de tres nuevos agentes de la Policía Local, que se incorporan a la plantilla municipal de Chiclana dentro de las cinco plazas de movilidad ofertadas en la última convocatoria. En el acto estuvieron presentes el delegado de Policía Local y Personal, José Vera, y el intendente, Francisco Javier Durán.

En este sentido, hay que recordar que el Ayuntamiento incorporará un total de 26 nuevos agentes, 21 de los cuales serán como consecuencia de la convocatoria de oposiciones que se encuentra en la última fase, mientras que los cinco restantes lo hacen a través de movilidad, tres de los cuales han iniciado hoy su trabajo.

El alcalde les dio la bienvenida y destacó que “contamos con una plantilla de la Policía Local relativamente joven, aunque seguimos realizando un esfuerzo por su ampliación”.

Asimismo, adelantó que “para el próximo año sacaremos entre 20 y 30 nuevas plazas más, porque Chiclana es una ciudad en crecimiento y debemos cubrir las necesidades en materia de seguridad”. Para concluir diciendo que “además de estas nuevas incorporaciones y de la adquisición de nuevos vehículos y material para la Policía Local, en relación a la Guardia Civil se está construyendo un nuevo cuartel en la antigua Caseta Municipal”.