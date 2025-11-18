El tradicional concierto de Santa Cecilia llega este sábado al Teatro Moderno de Chiclana

La Banda de Música Municipal ‘Maestro Enrique Montero’ ofrece este próximo sábado, 22 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, su tradicional concierto de Santa Cecilia en el Teatro Moderno. Así lo anunciaron recientemente la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el director de la Banda de Música Municipal, Manuel Forero.

Hay que destacar que la entrada al evento será de carácter gratuito, a través de invitaciones que podrán retirarse, hasta completar aforo, en la taquilla del Teatro Moderno en horario de tarde, de 17.00 a 21.00 horas.

Sobre esta cita, la delegada de Cultura invitó a toda la ciudadanía “a disfrutar de este evento y del buen hacer de la banda de música”.

Por su parte, Manuel Forero, recordó que el concierto se viene celebrando desde 1986, y destacó que “interpretaremos piezas que para nosotros son nuevas, aunque sean conocidas por todos, como hacemos siempre en este concierto”. Además, detalló que, junto a los pasodobles, musicales y otras piezas, interpretarán un solo de flauta, que lleva por título ‘Euterpe’, diosa de la música, “en el que estamos poniendo mucho trabajo y mucho cariño para que salga bien”.