El colectivo Toniza Ecologista en Acción de Chiclana ha denunciado a través de redes sociales el abandono de sillas, mesa y restos de botellas, plásticos y otros residuos en la orilla de la playa de La Barrosa en la playa de La Barrosa en la mañana del pasado domingo. Al parecer, según censura, ya no sólo por los residuos arrojados en la orilla "con una alta probabilidad de que acabe en el mar, sino también porque los mismos graciosos/as (por no decir otra cosa) no tuvieron mejor ocurrencia que llevarse la mesa y sillas de un establecimiento cercano para acomodarse en un entorno privilegiado", lamenta.

Los ecologistas califican este hecho de "vergüenza, tristeza y enojo. Son algunos de los sentimientos que nos produce el ver esta imagen tomada en la playa de La Barrosa de Chiclana en la mañana del pasado domingo".

En este sentido, el colectivo Toniza expresa que no es de recibo que "con la crisis que estamos sufriendo por el coronavirus, que encima fastidien de esta manera a un negocio que estará sobreviviendo a duras penas. Sinceramente, quien sean los autores de esto no se merecen haber disfrutado de la playa de La Barrosa. Mucho queda aún por hacer en educación ambiental... en educación, en general", sentencian los ecologistas.